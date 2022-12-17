《First Love初戀》的4種愛情面貌　「對任何邂逅，都心存感激」

▲《First Love初戀》細膩劇情造成熱潮。（圖／Netflix提供）

編輯／渺渺小姐

Netflix日劇《First Love初戀》最吸引人之處，不是整齣劇的劇情，而是在劇中的片段與時時刻刻，在其劇中的遇見、交談跟情緒，即便在一般人的生活中，也極有可能遇見與感受，劇中配角說出的台詞「人生就是充滿了，無數這樣意義深遠的邂逅」品味再三，無論你正要心動，或是已走過戀情，都該深刻細品這一點。

初戀，是最讓你心動的那個

情竇初開通常是印象最深，但也有很多人僅是懞懞懂懂，我們在每個年齡，都會有一套詮釋愛的方式，但與其說是第一個交往的對象，「First・Love」不如說是最讓你心動的那個，在那時，對方首度讓你感受到愛，即便日後的分離，也無法抹去這種情感，而那些回憶，也往往成為最珍貴的人生寶物。

即便人生際遇無常，也要珍惜到最後一刻

珍惜與守護，是為了愛而存在。人生有許多無常、環境的轉變、心態的變化，人總被強迫成長，我們不能回頭看，只能迎向這些變數，珍惜守護著至關重要的人，是我們僅能做的，而珍惜並非不願放手，而是在對方能幸福的前提下，盡力維持這段關係，人生洪流沖散無數戀人，至少最後一刻我仍是為了你而放手。

任何邂逅，都心存感激

《First Love初戀》劇中有許多愛情面貌，相知相戀、錯過遺憾、暗戀、告白失敗、戀情無以為繼等等，那些這些都是由邂逅而生，而人生，就是充滿了無數這樣意義深遠的邂逅，無論結局如何，雖然當下可能無法盡如人意，但用感激的心態對待，是對自己最仁慈的方式，恨是牢籠，終究囚禁的只是自己。

分手有時候看似殘酷，卻是出於仁慈

劇中最經典的分手，並非想要開啟另一段戀情，而是基於不想委屈對方。異地而處，當你全心全意愛著，自然也希望對方回報全心全意的愛，如果無法這樣付出，還要這樣繼續下去嗎？這樣的分離，同時兼具著珍惜跟殘酷，我們僅能做的就是保留一絲善意，好好繼續珍惜自己，而這些心痛在時光裡，會慢慢變成美好的事物。