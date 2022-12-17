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7種不該留在衣櫃的服裝　留著只會「顏值下降」

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▲衣物,衣服,衣櫥,配件,整理,服飾。（圖／unsplash）

▲整理衣櫥時需要強烈的心法。（圖／unsplash，以下同）

編輯／借借

有時候進行斷捨離的過程，才能真正讓生活鬆一口氣，8成的民眾自家衣櫃都塞滿了物品，有時候真不知道那是衣櫃還是儲藏櫃，有7種物品其實不該待在妳的衣櫃，別傻傻天真地留著，趁現在天氣變冷，正是要打包輕薄衣換上冬衣的時刻，快趁勢檢視，丟掉它妳心中會更輕鬆。

老服裝
一樣是老生常談，早已不穿的老服裝無論承載多少回憶，事實上它已經離去了（不然為何不穿它呢？），另種情況就是「有天你覺得變瘦會穿上的衣服」，其實若真的變瘦，它也已經過時了。

▲衣櫥,衣櫃,換季,收納,洗衣,曬衣,居家。（圖／unsplash）

▲想開一點，自然就容易捨去。

家人或朋友贈送的衣服
有時愛我們的家人，會幫我們添購新裝，但那可能不是妳想要的款式，基於他們數百年可能會抽查一次的理由，把它們留在衣櫥內實在不合理，不妨轉送給需要的人，把那份愛PASS出去，而喜歡送禮物的長輩們，其實說不定已經忘記你擁有那件衣服了。

▲衣物,衣服,衣櫥,配件,整理,服飾。（圖／unsplash）

▲若空間有限媽媽會體諒的。

只是因為很貴而留下的物品
若已經不喜歡這些樣式，或現在已經不是走這風格，就算妳曾經為它付出高昂的薪水，也不是一個留下它的好理由，已經花了大錢就算沒用處還要找地方放它，不是貴上加貴嗎？

▲衣物,衣服,衣櫥,配件,整理,服飾。（圖／unsplash）

▲乾淨舒服的櫥櫃會讓心情更輕鬆。

免費T恤
如果準備將免費T恤當作居家打掃清理的服裝，留下個1至2件是合理範圍，若推成塔就讓人匪夷所思，一件衣服其實需要很久才壞，給自己備用的衣衫不用到等同存糧的程度。

等了6個月以上仍未拿去修的配件
若已經讓一個配件或一件衣服等上6個月，不但代表妳不需要它，還代表你不夠珍惜它，而自己還以為有一天會把它拿去修補好，其實它真的不是妳愛的，只是一個美麗的誤會。

▲衣物,衣服,衣櫥,配件,整理,服飾。（圖／unsplash）

▲鞋子等配件若超過6個月都沒去修，代表它已不能讓妳心動，只是可惜而已。

免費的手提袋
如果你有很多免費手提袋，代表它之後仍會源源不絕的出現在你生命中，快送給別人或是乾脆不拿，不但能讓空間更廣，也能為地球盡一份心力。

前任的物品
怎樣留下都不對，幾乎沒有任何保留的理由，不如就讓它去吧。

▲衣櫥,衣櫃,換季,收納,洗衣,曬衣,居家。（圖／unsplash）

▲清除掉才能真正放下。

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