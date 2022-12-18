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阿雅曝判斷「真朋友或塑料姐妹」4關鍵：好閨蜜能給你正能量

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▲▼ 阿雅分享好閨蜜4標準。（圖／翻攝微博、IG）

▲阿雅以自身經歷分享對於閨蜜及友情的看法。

編輯／Molly　圖／翻攝阿雅微博、IG

年輕時多以搞笑形象現身鏡頭前的阿雅柳翰雅，近年來參加許多實境、談話節目，展現許多不同的一面，不少網友都認為阿雅越來越美，更多了知性氣質，談吐自信大方、很有智慧。近日她就在社群上談到，或許有不少人會覺得娛樂圈裡都是塑料友誼，但她以自己為例，「我從18歲進娛樂圈到現在20多年的時間，有好幾個好朋友都是在娛樂圈結交的」，她更分享自己對於閨蜜和友情的觀點，給你點參考，判斷你們是真朋友還是塑料姐妹。

＃時間是檢驗友誼最直接的標準

首先她認為，時間是檢驗友誼最直接的標準，「一個1年的朋友跟一個10年的朋友，那當然是10年的朋友聽起來更厲害！」也不是說時間短就結交不到好朋友，但是透過時間你可以認識一個人、了解一個人，見證彼此許多不同的階段和成長。

她也以大眾熟知的她的好姐妹大小Ｓ和范曉萱舉例，「像是我的好姐妹，大小Ｓ跟曉萱，我們從學生時代就認識到現在；還有我跟周迅，這些都是10年、20年，甚至快30年的朋友了，我們彼此知根知底，還有我們一起經歷的事情，那都不知道可以出幾本小說了呢！」

▲▼ 阿雅分享好閨蜜4標準。（圖／翻攝微博、IG）

＃越好的人越值得珍惜

有人會說「一段很鐵的關係，是不需要刻意去維護經營的」，但這個觀點她不認同，她認為越好的人，越是要付出來珍惜，「隨著我們長大，有了工作、家庭，可能越來越忙，但是我們要來安排我們的時間，而不是被時間安排。像是我前陣子回台北，在短短的時間裡，除了陪家人之外，我也特別組織姐妹們的聚會，那聚在一起的感覺～太開心啦！」

▲▼ 阿雅分享好閨蜜4標準。（圖／翻攝微博、IG）

＃結交閨蜜，學會判斷

結交閨蜜時一定要有自己的判斷，「千萬不能剛交的朋友，就掏心掏肺跟他分享你所有的全部，那到最後可能就是你自己遍體鱗傷。」她也以莎士比亞《馬克白》裡的話跟大家分享，「對於一個相知有素的朋友，你應該把他箍在你的靈魂上，但是對一個泛泛新知，你可不能濫用你的交情。」

＃好的閨蜜能給你正能量

她也認為，好的閨蜜肯定會在你人生重要的時刻，給你正能量，「像是你工作升遷了，她可能比你還高興；你找到真愛，她會比你還感動；若你有了寶寶，她會爭著想要當寶寶的乾媽！」

最後她更分享她覺得結交閨蜜、維護友情有特別重要的一點，「不能在外人面前，去道你閨蜜的長短，萬萬不可！」

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關鍵字：

阿雅, 柳翰雅, 閨蜜, 友情, 友誼, 塑料姐妹, 判斷, 觀念

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