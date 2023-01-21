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小巧「紅珠寶」大推這5款！10萬元有找　天天都能戴CP值夠高

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▲▼ 紅色珠寶 。（圖／公關照）

▲De Beers Jewellers為農曆新年推出Enchanted Lotus 18K玫瑰金與紅色琺瑯鑽石圓牌吊墜項鍊（上）80,000元與手鍊77,000元。

記者陳雅韻／台北報導

開心過新年穿戴紅色討喜氣，若不習慣大面積的紅裝上身，不妨靠小巧的紅色系鍊墜妝點，珠寶品牌De Beers Jewellers、CHAUMET、BVLGARI（寶格麗）、PIAGET（伯爵）、Van Cleef & Arpels（梵克雅寶）經典系列均有紅琺瑯或鑲嵌紅玉髓的項鍊可供選擇，節慶與日常都百搭，令人驚喜的是價格都在10萬元以內，較容易入門。

De Beers紅琺瑯襯美鑽蓮花
De Beers迎接兔年來臨，特別選擇農曆新年傳統幸運色紅色，並首次將琺瑯運用在珠寶設計之中，創作18K玫瑰金與紅色琺瑯打造的Enchanted Lotus圓牌吊墜項鍊和手鍊，圓牌上飾有密釘微鑲鑽石勾勒出蓮花的優雅輪廓，並於中央點綴單顆圓形明亮式切割鑽石，而背面皆採用鏤空設計露出閃亮的中央主鑽。

▲▼ 紅色珠寶 。（圖／公關照）

▲王淨疊戴CHAUMET Jeux de Liens系列耳環、項鍊與手鍊，當中包括紅玉髓款式。（圖／CHAUMET提供，以下同）

▲▼ 紅色珠寶 。（圖／公關照）▲▼ 紅色珠寶 。（圖／公關照）

▲CHAUMET Jeux de Liens 18K玫瑰金紅玉髓單只耳環（左）38,800元，紅玉髓項鍊52,000元。

CHAUMET交叉連結熱情洋溢
女星王淨親自上陣示範CHAUMET Jeux de Liens系列的迷人魅力，極具辨識度的交叉連結設計，象徵人與人之間強烈的情感連結，備有多種寶石款式，當中紅玉髓項鍊、耳環洋溢熱情，單戴非常搶眼，亦可與其他寶石款式疊搭，創造個人時尚風格。

▲▼ 紅色珠寶 。（圖／公關照）

▲寶格麗Divas’Dream紅玉髓項鍊，68,800元。（圖／寶格麗提供）

寶格麗性感弧線誘人
靈感源自女性的優雅魅力，同時捕捉羅馬卡拉卡浴場大理石色彩與馬賽克的寶格麗Divas’ Dream系列項鍊，完美展現義大利之美精髓，品牌選用顏色飽和的紅玉髓打造性感弧線鍊墜，上面點綴單顆鑽石更加吸睛。

▲▼ 紅色珠寶 。（圖／公關照）

▲伯爵Possession球形紅玉髓項鍊，68,000元。（圖／伯爵提供）

伯爵紅色小球卡哇伊
伯爵Possession系列珠寶以旋轉設計著稱，當中包括金質圓環圍繞著紅玉髓圓球並可自由轉動的項鍊款式，寶石小球顯得卡哇伊，而玫瑰金項鍊上還點綴一顆鑽石，為活潑設計增添華麗氣息。

▲▼ 紅色珠寶 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Sweet Alhambra紅玉髓吊墜50,500元，耳環81,500元，手鍊46,400元。（圖／梵克雅寶提供）

梵克雅寶甜美幸運草
過新年求好運，戴上幸運物再適合也不過，梵克雅寶自1968年推出以四葉草為靈感的Alhambra珠寶系列，成為幸運象徵，2007年再推出小巧版本的Sweet Alhambra系列，流露甜美風格，當中紅玉髓吊墜、耳環與手鍊最能與新年歡欣氣息相呼應。

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關鍵字：

De Beers, PIAGET, 伯爵, BVLGARI, 寶格麗, Van Cleef & Arpels, 梵克雅寶, CHAUMET

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