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Tiffany逾150萬元的賽車座鐘超奢華　限量版齒輪鑲鑽閃爆

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▲▼賽車座鐘 。（圖／公關照）

▲Time for Speed標準版賽車時鐘，約1,500,000元。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

百萬座鐘是什麼模樣？美國珠寶品牌Tiffany & Co.與瑞士精品機械鐘品牌L'Epée的答案都是賽車造型！Tiffany推出Time for Speed標準版及限量版賽車時鐘，造型源自1950年代的賽車造型，以光滑Tiffany藍鋁製金屬裝飾，未鑲寶石的標準版身價高達150萬元，品牌未透露限量10件賽車鐘的價格，但可以肯定的是齒輪與錶圈均以美鑽裝飾，將是陳列空間中最奢華的擺件！

▲▼賽車座鐘 。（圖／公關照）

▲Time for Speed限量版賽車時鐘鑲嵌316顆總重逾19克拉鑽石，齒輪中心鑲有單顆約1克拉的鑽石，未定價。

Tiffany & Co.著手設計Time for Speed標準版及限量版賽車時鐘，靈感源自品牌手工製作的賽車獎盃，結合瑞士製錶工藝，打造約4.5公斤的賽車造型座鐘，Tiffany Blue賽車前方印有醒目的數字5向品牌紐約第五大道旗艦店致敬，並有標示T&CO字樣金屬飾板模仿汽車散熱器，輪胎則以不鏽鋼金屬框搭配耐磨橡膠，而呈現時鐘擒縱輪與擺輪的圓頂玻璃宛如駕駛艙，時間顯示位於汽車左側不鏽鋼光圈內好似賽車編號。當中限量10件的華麗版鑲嵌316顆總重逾19克拉美鑽，齒輪中心鑲有單顆約1克拉鑽石放閃。

▲▼賽車座鐘 。（圖／公關照）

▲L'Epée推出Time Fast II座鐘，5種顏色各限量99件，1,380,000元。（圖／L'Epée提供，以下同）

瑞士精品機械鐘品牌L'Epée也推出拉風的賽車座鐘Time Fast II，重現1960年代賽車魔力，採用鋁制H型底盤、可設置時間的三輻式方向盤，連座鐘輪胎都模擬真正輪胎狀態，為軟質複合橡膠填充特製泡沫達到略顯扁平效果，再現真正賽車輪胎壓力；而內在也不馬虎，採用8日動力儲存機芯，V8兩組化油器的雙空氣篩檢程式顯示時間，在駕駛員的頭盔下顯示擒縱機構，若轉動點火鑰匙，V8發動機活塞就會上下移動，相當逼真，動變速杆也具實用功能能為機芯上鍊。

▲▼賽車座鐘 。（圖／公關照）

▲L'Epée推出Time Fast II座鐘駕駛員的頭盔下顯示擒縱機構。

L'Epée賽車座鐘Time Fast II不僅可作為擺件，亦可向後拉賽車上發條，鬆手讓它往前疾駛，單價138萬元，堪稱高貴的玩具車，共有法拉利紅、英國賽車綠、賓士銀、AC眼鏡蛇藍（帶白色條紋）、白色（帶藍色條紋）5款，各限量99件。

關鍵字：

Tiffany & Co., Tiffany

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