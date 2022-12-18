GIVENCHY邀「幸運兔奧斯華」聯名迎兔年　女朋友Ortensia也驚喜現身

記者王則絲／台北報導

GIVENCHY（紀梵希）在今年與迪士尼展開連串密切合作，繼上回的《101忠狗》大麥町狗狗系列之後，近日又宣布推出「幸運兔奧斯華」（Oswald the Lucky Rabbit）作為主角的限量系列，以慶祝迪士尼一百周年，同時，更是為了能讓大家增添帥氣行頭迎接農曆兔年。系列中推出包含奧斯華圖案的棒球外套、上衣、手袋⋯⋯奧斯華的女朋友Ortensia亦驚喜現身。

▲GIVENCHY宣布與迪士尼合作推出「幸運兔奧斯華」限量聯名系列。（品牌提供）



「幸運兔奧斯華」誕生於米老鼠之前，是迪士尼元老級的角色，1927年由華特迪士尼和烏布伊沃克斯創作，雖然不像米奇、米妮如此大紅大紫，但奧斯華也在全球擁有一票忠實粉絲，是資深迪士尼粉的象徵；本月初，華特迪士尼動畫工作室亦推出近 95 年來首部全新奧斯華短片，令粉絲們超驚喜。

▲GIVENCHY「幸運兔奧斯華」聯名系列。（圖／品牌提供）



GIVENCHY上回帶來的《101忠狗》系列大獲好評，這次正好呼應到2023兔年的到來，邀請幸運兔奧斯華擔綱聯名主角，系列必收藏單品包括奧斯華騎馬前往洛杉磯圖案的紅色棒球外套、奧斯華女朋友Ortensia一同現身的4G標誌手袋、牛仔服飾，透過立體刺繡呈現，質感滿分；以及奧斯華生氣圖案的衛衣，和手挽袋、小型斜揹袋、卡套、保護殼、鴨舌帽⋯⋯等小配件。

相比先前與迪士尼的合作，這回結合了不少美式塗鴉風格，且在用色上更繽紛，傳遞幽默、活力的氛圍，迪士尼X GIVENCHY幸運兔奧斯華限量系列，將於12月30日在全球專門店與官網登場。

▲GIVENCHY「幸運兔奧斯華」聯名系列中，奧斯華女朋友Ortensia也驚喜出現。（圖／品牌提供）

說到近期可愛的卡通聯名，鞋包品牌CHARLES & KEITH也於近日攜手迪士尼皮克斯推出「熊抱哥」系列，《玩具總動員》中的熊抱哥，雖是反派角色卻因可愛療癒的外型擁有超高人氣，這回帶著它招牌的紫紅、草莓粉色系和毛絨絨的質地，躍上CHARLES & KEITH的手袋與鞋款，囊括小巧的迷你方包，以及冬季必備的樂福鞋與靴款。

▲CHARLES & KEITH於近日攜手迪士尼皮克斯推出「熊抱哥」系列。（圖／品牌提供）