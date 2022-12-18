星・變美／楊丞琳自曝「變美方案」！38歲超強逆齡美肌靠6招

▲楊丞琳堪稱逆齡的好狀態，被粉絲狂讚「越活越年輕」。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝楊丞琳IG

演藝圈中的凍齡女星不少，但說到凍齡就絕對不能不提到楊丞琳！今年38歲的她肌膚緊實透亮，還有緊緻小V臉，超好膚質狀態甚至比很多少女還要好，每次po照都被粉絲狂讚「根本沒變」、「越活越年輕」，不只是凍齡，堪稱「逆齡」。

而近日她也在社群上透露，很多人好奇她如何保養，會研究她，甚至「替她設計出一套變美方案」，讓她覺得無奈又好笑。因此她也自曝自己的保養方式「每一步都走的很扎實」、「不是外界以為那種，用捷徑就可以換來的成果」，每天都勤勞的保養，做好以下6件事，才能養出令人稱羨的好肌膚。

＃再忙都會做好保養，養成好習慣



她的保養最大守則就是「把保養養成日常好習慣」，再忙都不會偷懶，還是會擠出時間來保養，「我一直覺得，每個人都可以選擇自己想要的保養方式，而我選擇的不是一條捷徑，是由內而外的、是勤勞的，是必須用時間換取成果的，那就是自然且天然的保養。」

像是她曾在活動受訪時說出保養金句「忙碌跟保養並不衝突！」她認為雖然睡好、睡飽有助於讓肌膚變好，但犧牲一點點的睡眠時間，花個20分鐘好好做好保養，皮膚也會變得很好。

＃非常重視卸妝清潔

從出道以來，不管收工了多累，她都一定會徹底卸妝！非常重視清潔的她，幾乎每次被問到保養秘訣，最先回答的都是卸妝、洗臉，她更透露過，自己收工後回家除非要拍照記錄一下穿搭或妝容，否則第一件事一定是卸妝洗臉。

＃早上必喝溫開水

不少女星都很重視喝水，水喝夠能幫助身體循環代謝，對養出好肌膚也很重要，而楊丞琳更是從十幾歲開始，每天起床都會喝一杯500毫升的溫水。

＃定期做按摩護理



除了自己每日的保養好習慣，她還定期會找美容師按摩，幫助護理她的臉部肌理和淋巴排毒。

＃選對適合自己的保養品



她曾提到，小時候不懂保養，17歲時的皮膚反而沒有現在好，全靠後來的勤勞保養，才有現在素顏也無差別的美肌，也是在工作後這些年，慢慢認識到選擇保養品和認真護膚的重要。

＃維持運動習慣



近年來很常在社群上分享自己運動後美照的丞琳，其實從10年前開始就有保持運動的習慣，去年更開始接觸瑜伽，了解到更深層的鍛鍊知識。而運動不僅能維持體態，還能幫助排汗排毒、提升循環代謝，難怪也是她維持肌膚好狀態的秘訣之一。

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