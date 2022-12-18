fb ig video ETtoday search mobile

星・變美／楊丞琳自曝「變美方案」！38歲超強逆齡美肌靠6招

>

▲▼ 38歲楊丞琳自曝「變美方案」靠6招。（圖／翻攝ＩＧ）

▲楊丞琳堪稱逆齡的好狀態，被粉絲狂讚「越活越年輕」。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝楊丞琳IG

演藝圈中的凍齡女星不少，但說到凍齡就絕對不能不提到楊丞琳！今年38歲的她肌膚緊實透亮，還有緊緻小V臉，超好膚質狀態甚至比很多少女還要好，每次po照都被粉絲狂讚「根本沒變」、「越活越年輕」，不只是凍齡，堪稱「逆齡」。

而近日她也在社群上透露，很多人好奇她如何保養，會研究她，甚至「替她設計出一套變美方案」，讓她覺得無奈又好笑。因此她也自曝自己的保養方式「每一步都走的很扎實」、「不是外界以為那種，用捷徑就可以換來的成果」，每天都勤勞的保養，做好以下6件事，才能養出令人稱羨的好肌膚。

▲▼ 38歲楊丞琳自曝「變美方案」靠6招。（圖／翻攝ＩＧ）

＃再忙都會做好保養，養成好習慣

她的保養最大守則就是「把保養養成日常好習慣」，再忙都不會偷懶，還是會擠出時間來保養，「我一直覺得，每個人都可以選擇自己想要的保養方式，而我選擇的不是一條捷徑，是由內而外的、是勤勞的，是必須用時間換取成果的，那就是自然且天然的保養。」

像是她曾在活動受訪時說出保養金句「忙碌跟保養並不衝突！」她認為雖然睡好、睡飽有助於讓肌膚變好，但犧牲一點點的睡眠時間，花個20分鐘好好做好保養，皮膚也會變得很好。

＃非常重視卸妝清潔

從出道以來，不管收工了多累，她都一定會徹底卸妝！非常重視清潔的她，幾乎每次被問到保養秘訣，最先回答的都是卸妝、洗臉，她更透露過，自己收工後回家除非要拍照記錄一下穿搭或妝容，否則第一件事一定是卸妝洗臉。

▲▼ 38歲楊丞琳自曝「變美方案」靠6招。（圖／翻攝ＩＧ）

＃早上必喝溫開水

不少女星都很重視喝水，水喝夠能幫助身體循環代謝，對養出好肌膚也很重要，而楊丞琳更是從十幾歲開始，每天起床都會喝一杯500毫升的溫水。

＃定期做按摩護理

除了自己每日的保養好習慣，她還定期會找美容師按摩，幫助護理她的臉部肌理和淋巴排毒。

＃選對適合自己的保養品

她曾提到，小時候不懂保養，17歲時的皮膚反而沒有現在好，全靠後來的勤勞保養，才有現在素顏也無差別的美肌，也是在工作後這些年，慢慢認識到選擇保養品和認真護膚的重要。

▲▼ 38歲楊丞琳自曝「變美方案」靠6招。（圖／翻攝ＩＧ）

＃維持運動習慣

近年來很常在社群上分享自己運動後美照的丞琳，其實從10年前開始就有保持運動的習慣，去年更開始接觸瑜伽，了解到更深層的鍛鍊知識。而運動不僅能維持體態，還能幫助排汗排毒、提升循環代謝，難怪也是她維持肌膚好狀態的秘訣之一。

►星・變美／阿嬌瘦回少女時期，網狂讚！靠消水腫4秘訣維持小臉

►秋冬必備10款人氣保濕新品！日本熱賣蒸汽乳霜、menomeno集水精華

關鍵字：

星變美, 楊丞琳, Rainie, 凍齡, 逆齡, 肌膚保養, 護膚, 女星, 秘訣, 養膚

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

薑茶才排第3！「禦寒飲品」排行榜公開，第1名讓人猜不到

薑茶才排第3！「禦寒飲品」排行榜公開，第1名讓人猜不到

凱特王妃狠狠打臉梅根　紅大衣與女兒配成親子裝畫面太美

凱特王妃狠狠打臉梅根　紅大衣與女兒配成親子裝畫面太美

今年就讓BV綠陪你過冬！三款「羽絨背心」時髦、保暖一件就夠

今年就讓BV綠陪你過冬！三款「羽絨背心」時髦、保暖一件就夠

低溫也不怕　冬天正確穿衣保暖法「三件就夠」 網曝「最暖蓋被法」：3床被子最好、毯子墊底讓你一覺到天亮 2023「無重量髮型」大流行！燙染6大趨勢：「流蘇染」超配一刀切 營養師曝「小火鍋熱量圖鑑」，酸菜白肉湯、冬粉藏發胖陷阱 對3個問題的回答都是「Yes」　代表你是個幸福的人 阿雅曝判斷「真朋友或塑料姐妹」4關鍵：好閨蜜能給你正能量 「在逃公主」白鹿雪銀禮服仙氣爆棚、「最美妃子」張嘉倪黑白皮草盡顯氣場

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面