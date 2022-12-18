2023年財運爆棚的3大星座！牡羊一整年都很旺，貴人多更有調薪機會

編輯／Molly 圖／翻攝IG@sbsdrama.official

人人都想發大財，但財富可不是說來就來，若能好好把握財運來臨的時候，更能收穫不錯的成果，今年沒等到好機會的人，還可以展望明年有一個新的開始。微博擁有超過750萬粉絲的星座專家「莫小奇」就公開了2023年財運爆棚、最旺的3大星座，不僅是正財好，連偏財運都一起來，甚至還有調薪機會，快來看看是不是你上榜了？

＃牡羊座



2023年牡羊座財運會持續上升，一整年的財運都非常不錯，像是2月下旬到3月初，在金星和木星的雙重影響下，賺錢的途徑會變多，牡羊本身的積極性也增強，因此收入會直線上升，可能還會有許多的意外財富；3月下旬，金星進入到你們的財帛宮，偏財運會開始提高，通過理財、投資等方式，可取得更可觀的收入，牡羊也會開始理性地規劃自己的財務，為將來的投資做好充足的準備。

而5月中木星換座之後，牡羊賺錢會更輕鬆，因為先前在自我價值和能力提升的部分下了不功夫，因此下半年正財方面，很容易實現薪資的調漲，同時也會有不少貴人出現，為你們提供更多賺錢機會；6月初到7月下旬這段時間，偏財運會再度提升，很可能會經常收到禮物、紅包等，或是隨手買了個彩券就能中獎，可以充分享受到財富帶來的快樂。

＃天秤座



天秤座上半年的財運比較平穩，在3、4月份的時候，有機會拿到一筆獎金或利息，緩解經濟上的壓力，而下半年木星會進入到偏財宮，不僅賺錢機會變多，而且在投資、金融等領域也會有讓人羨慕的好運。例如你們總是能遇到好的項目，或是買入的基金、股票、債券等後續都有明顯的漲幅，如果能把握住這段時間，資產就很有可能成倍地增長。

另外，天秤也有可能在客戶、伴侶或合夥人的支持下，得到了更多的資源和財富，像是有人來找你們一起合作、投資你們的產品，或是幫你介紹新客戶資源等，進而擴大了天秤的收入範圍，使財產更增長。總之，合作共贏是你們可以嘗試的一條道路。

＃雙魚座



雙魚座2023年財富的好運，多半集中在上半年，從年初開始就會一環扣一環地接連到來，建議上半年可以專注在賺錢上，珍惜每一次擴充自我財產的機會。像是1月底，金星來到你們的本命宮，同時也會帶來獎金、分紅、利息等意外收入，可能你們自己還沒反應過來，就已輕鬆把錢賺到了。

而3月份金星和木星相遇，會讓雙魚充分展現出能力與價值，這也會為你們的正財收入帶來更多的可能，如果有調薪訴求，在這期間可以大膽提出來，非常有機會能通過；緊接著4月20日的日食新月，會再次激起雙魚對金錢的渴望與熱量，在往後的3個月到半年，建議要明確你們的目標，堅定地朝著目標去努力，在這個天象的守護下，能幫你們加快實現財富自由的腳步。

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