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朋友留不住？小心「友情殺手」5件事　隨意批評家人、伴侶超NG

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▲▼ 友情殺手5件事。（圖／翻攝unsplash,pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash

每個人一生中都會認識許許多多的人，交朋友容易，但要讓彼此間友誼深摯、長久卻不簡單，除了真心相對外之外，再好的朋友、閨蜜之間，有些事也是不能輕易觸碰的，一個處理不好，不僅朋友做不成，甚至可能翻臉變仇人。像是以下5件事堪稱「友情殺手」，不想破壞朋友間的和氣和友誼，一定要留意。

＃別忘了感恩

朋友之間禮尚往來，生活小事上你幫我、我幫你，可能時間久了會變得有點習慣，或覺得都是小事就不放在心上，要時時提醒自己別忘了心存感謝，沒有人有義務要對你好，就算是幫個小忙，那也是對方願意而不是「應該」。

▲▼ 友情殺手5件事。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃不要過度干涉朋友私事

不管交情多好，每個人心中總會有不想被人提起或知曉的事情，別以為自己是出於關心就肆無忌憚詢問或指點，或許你的關心反而會造成對方的壓力或不悅，有些過於私密的事，除非他們自己提起，否則不要主動過問太多。

▲▼ 友情殺手5件事。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃跟朋友的伴侶要保持距離

有些人喜歡讓另一半融入自己交友圈，常帶著伴侶跟朋友聚會，就算聚會時相處再好，也一定留意跟朋友的伴侶保持適當距離，這是很敏感的事，不少人都是因為這樣而跟好兄弟、閨蜜翻臉的。就算你完全無意，但難保對方心中沒有這個想法，而且就算你與對方之間清清白白，還是要考慮到朋友的感受，以免傳出誤會。

▲▼ 友情殺手5件事。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃盡量避免金錢往來

任何關係一涉及到金錢，都會變得複雜難辦，就連家人至親都會因金錢撕破臉，跟朋友間更該留意，盡量不要時常有金錢往來，若真的不得已跟朋友借錢，說好的期限也要盡量遵守。尤其是創業、合資買賣，更是容易有糾紛，事前一定要審慎評估，相關細節也要事先講清楚，以免最後出問題，朋友做不成還變成仇人。

▲▼友情殺手5件事。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃別隨意批評朋友的家人或伴侶

就算朋友的的另一半或家人再不好，也不要在朋友面前批評他們。不少人都會有這樣的心理「我說可以，但容不得別人碎嘴」，或朋友可能只是一時氣憤，嘴上想抱怨、發洩一下而已，朋友沒開口前就不要隨便多嘴，朋友開口了，也要摸清楚狀況再說。

關鍵字：

社交, 人際關係, 交友, 潛規則, 注意事項, 技巧, 友情

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