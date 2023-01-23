別讓歲月留下痕跡！6款「抗衰老食物」，越吃越年輕

▲花椰菜營養價值高，還有美肌的功能。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

操了了一整年，趁著10天年假也能養回健康體魄吧！雖然說年齡增長不可逆，但是我們可以學習健康的生活方式、甚至是好的飲食習慣讓自己越來越年輕，盤點6款幫助延緩衰老食物，現在就吃起來。

#鮭魚

深海魚類像是鮭魚或鮪魚，富含Omega-3脂肪酸能減少體內發炎反應、幫助調節免疫力，對於肌膚保養有加乘效果。

#番茄

番茄中的茄紅素有優秀的抗氧化效果，可幫助肌膚細胞正常代謝，對於斑點和皺紋都有緩解作用，番茄對心血管疾病相當友善，能有效減緩血管硬化風險。

#小黃瓜

小黃瓜熱量低且水分充足，除了是瘦身好夥伴之外，對於抗老也有幫助，內含有維生素E，是天然的抗老防衰營養素，也能有效於預防心血管疾病。

#綠茶

茶中的茶多酚有不錯的抗氧化效果，更是人體自由基的清除劑，曾有研究證明，茶多酚有阻斷脂質過氧化反應，而且茶多酚的抗衰老效果更是維生素E的18倍之多。

#核桃

核桃是防衰老食物之一，內含維生素E可以使細胞免受自由基氧化損害，對於抗老很有助益。

#綠花椰菜

綠花椰菜內含有豐富的維生素A、C和胡蘿蔔素，不僅能增強肌膚抗損傷能力，也能幫助維持肌膚彈力。