睡姿竟也有關聯！網點名6個「變老壞習慣」，你中了幾個？

▲不當的睡姿也會導致臉上紋路生成。（圖／Unsplash，以下同）

曾怡嘉／綜合報導

衰老雖然不可逆，但身邊朋友明明同齡，有人看起來就是老了好幾歲，原來衰老和生活習慣大有關聯，網搜6個變老壞習慣，你中了幾個呢？

#沒有太陽就不塗防曬

一年四季其實紫外線無所不在，別看沒太陽就不防曬，紫外線照射下，肌膚容易缺水乾荒，接著會色素沉澱，斑點和皺紋一生成，人自然就老了老幾歲。

#喜歡吃甜食

甜食是老化的催化劑，當甜食進入身體後，會加速身體氧化，破壞膠原蛋白使得肌膚出現早衰現象，肌膚的緊緻和彈力度都大不如前。

#低頭看手機

不少人已被手機制約，無論何時何地都要滑手機才安心，但當你維持這個動作時，頸部向下彎曲會使得肌肉緊張，更容易使你生成紋路。

#喜歡揉眼睛

不少過敏體質的人，眼睛總是容易發癢，一癢就會想狂揉，但是那麼薄的眼周肌膚可是禁不起拉扯，拉扯動作會使肌膚鬆弛，皺紋提早來報到。

#習慣性熬夜

晚上該睡了卻捨不得睡，肌膚修護時間多半在深夜，若你總是晚睡，會使得肌膚修復無法運行，錯過了黃金時間，肌膚衰老速度絕對會加快。

#喜歡側睡

側睡很舒服，但是經常側睡使得臉部受到擠壓，久而久之就容易形成永久性的皺紋，睡眠紋就是這樣產生的。

#心情鬱悶壓大

心理壓力會引起自由基的生成和釋放，會使人加速衰老，曾有研究發現，壓力對細胞的影響相當於加速7-9年的細胞老化，因此情緒穩定很重要，要快樂才會更年輕。