韓「國民姐姐」金美敬10則解憂金句：你能舉起自己就能舉起整個宇宙

文／Workworks職場人

被譽為「國民姐姐、夢想導師」的金美敬，平時除了擔任講師，經常在各個教育場所、電視節目分享勇氣哲學，另外也特別開設線上大學教導韓國近5千名聰慧女性，「金美敬」可說是彙整了人們挑戰、成長、夢想、挑戰生活的女強人，本篇妞編輯將分享〈這句話救了我〉書籍，一起來學習「10則金美敬的心靈解憂金句」盤點！

金美敬金句

1.經濟獨立不代表長大了，只有根除父母錯誤的綁養，才能成為真正的大人

職場人們有過以下經驗嗎？當某人指出你的缺點時，總是下意識反應父母出來當擋箭牌，畢竟每個人出生就像一塊海綿般，不斷吸收周圍人的言行舉止，更會仿效父母的話語與行動，職場人們必須「根除父母錯誤的綁養，成為真正的大人」，讓人生的主導權回歸在自己手上、戒掉本身錯誤的行為。

2.如果不滿現在的人生，不僅是過去做出錯誤抉擇，自己也沒有把每天修正成滿意的模樣

人生難免會碰上一些不可重來的關鍵性選擇，如果不滿意職場或工作文化，隨時都能轉換工作環境，但倘若遇到結婚生子的問題，一旦決定後就很難再做變動，因此作者在書籍中建議職場人們「每天都要做一點點的修正」，如果不滿自己的人生就必須「把每天修正成滿意的模樣」！假設今天職場人們不滿意現況的生活狀態，那就更必須豐富自己的生活，把每個行程安排的有價值。

3.把羨慕放進相簿裡再放回書架吧，快點回來，專注在自己身上

職場人們或多或少都有過羨慕他人的時刻吧？羨慕其實是個正向作用，當羨慕的情緒湧上時，會推動我們朝向自己想要的方向前進，不過倘若光是羨慕他人卻不付諸行動，那麼這份「羨慕」停留太久，反而顯得我們更落魄渺小！讓我們一起學著在羨慕到一定的時間點後，必須懂得再將「專注力」放回自己身上、持續成長進步。

4.世上最沉重又最不聽話的就是自己，如果你能舉起自己就能舉起整個宇宙

成長過程中一定經歷滿滿挫敗的荊棘之路，這時候職場人們會選擇停下腳步，亦或是持續向前努力呢？作者在書籍中分享「世上最沉重又最不聽話的就是自己，如果你能舉起自己就能舉起整個宇宙」，編輯相當認同這句話，如果我們可以舉起自己的心放到想要的地方，那麼這世上還有什麼事難得了我們呢？

5.除了優秀的工作能力，優秀的情緒管理也是上班族必備技能

「工作疲憊、人際關係撞牆」這些都是常見的職場生活困難事，倘若職場人們身處在高壓的工作環境，絕對要避免對公司同事或客戶發脾氣，作者於書籍中建議如果控制不了內心的情緒，請在公司外「找到屬於自己的解憂所、發洩情緒」，在自己的解憂所內要盡情大吼大叫、大哭都不會有人管你，可見除了優秀的工作能力，「情緒管理」也是上班族的必備技能！

6.想在日常感受到幸福需要一種能力，那就是珍惜你的日常

每天做重複的事情就是日常，職場人們曾經有過討厭你日常生活的經驗嗎？無論開始抱怨日常生活的瑣事，亦或產生抗拒的心態，金美敬分享「在日常中尋找幸福的秘訣，即為珍惜你的日常」，當下次工作不順時，不妨買個漂亮的馬克杯放在桌上喝咖啡，替自己添增生活儀式感！

7.如果沒人說你壞話，代表你一事無成

職場人們害怕被說閒話、被他人誹謗嗎？職場人們換個角度思考，當你的工作步伐越大的時候，有人會為了你的成功感到開心，反之也會有人嫉妒你的成功來誹謗你，因此「加油和誹謗是共然並存的關係」，如果沒人說你壞話，反而更顯得生活沒存在感，讓我們一起學著不要害怕被人誹謗！

8.夢想不是在空閒時完成，是創造時間完成的

職場人們有過生活過於忙碌、找不到喘息空間的時候嗎？像是社會上常見的全職家庭主婦、Z世代年輕人的斜槓生活，作者在書籍中建議列出自己的夢想清單、趁空檔做一點自己想做的事，避免讓自己在生活中迷失自我，改變人生的最佳機會說不定會上門呢！

9.只要不放棄自己，隨時都能創造出任何內容

「知己知彼，百戰百勝」人生中最重要的學習對象就是自己，職場人們務必了解自己擅長與不足之處是什麼，只有先學習自己，才能為了完整自己再去多學習，倘若再次遇到挫折難題與抉擇難關時，與其詢問周遭的人你該怎麼做才好，不如「學習了解自己後在學習自己的不足之處，就能看見最佳答案」！像是編輯本身對水類運動很不擅長，直到開始正視自己不足後加以學習，現在游泳的能力大幅進步呢！

10.如果要等到一切都準備好，那麼一輩子都開始不了

人生沒有最晚的開始，最好的時機就是現在！如果職場人們心中存在個夢想，作者建議珍惜當下的時間、勇敢去追夢，「如果要等到一切都準備好，那麼一輩子都開始不了」，至少先勇敢踏出第一步、勇於嘗試新挑戰，等到真正嘗試過後才能修正自己不足的地方！

以上「10則金美敬的心靈解憂金句」，職場人們最印象深刻的是哪個金句呢，歡迎留言跟編輯分享哦！

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