梅西8名言：我始終記得我第一顆足球的樣子，在我心裡它就是一顆糖果

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梅西（Lionel Messi）在卡達世界盃封神，率阿根廷奪下睽違36年的大力神盃，而他奪冠後受訪表示：「我非常想要它，我知道神會給我這個獎盃，現在就是好好享受它！」梅西被譽為史上最偉大的男子職業足球員之一，其實他在11歲時被醫生診斷出患有荷爾蒙生長激素分泌不足的生長激素缺乏症，13歲的梅西身高只有125公分，一度連支付治療費用都是困難。不過憑藉不放棄的精神與自身實力，一步步扭轉人生，以下盤點出梅西過去的金句發言，對人生、比賽、愛情都很受用。

▲梅西完成了生涯最大夢想，奪下世界盃冠軍。（圖／路透）

1. 我不需要最好的髮型或最棒的身材。 給我一個球在腳下，我會告訴你我能做什麼。



2. 我不是天生強大，我只是天生要強。



3. 我很清楚，我必須用足球證明我不是被拋棄的那一個。



▲梅西。（圖／路透）

4. 遇到足球，我的人生徹底改變，我很記得我第一個足球的樣子，在我心裡，它就是一顆糖果。



5. 我就是我，我只想成為最好的梅西，而不是別人的影子。



6. 我一大早就開始訓練直到深夜，日復一日，年復一年。這一夜的成功花了我17年又114天的努力。



7. 所有榮譽都比不過我愛上她21年，我最幸福的事不是踢進多少球，而是我9歲喜歡的女人一直在我身邊。



8.我最感謝那些曾經看輕我的人，如果沒有那些嘲諷和輕視，我會一直以天才自居。