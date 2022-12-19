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瑪格羅比為親布萊德彼特主動加戲！　紅毯上「纏繞式中空裝」辣翻

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記者王則絲／台北報導

好萊塢巨星「小布」布萊德彼特（Brad Pitt）與「小丑女」瑪格羅比（Margot Robbie）主演新電影《巴比倫》（Babylon），先前瑪格羅比在訪問中透露，為了想親布萊德彼特，所以向導演主動加戲；日前電影於美國洛杉磯舉行全球首映式，瑪格羅比罕見挑戰大膽造型，以「纏繞式中空裝」露出精實平坦的腹部，辣翻紅毯。

▲瑪格羅比、布萊德彼特。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑪格羅比出席電影首映是的大膽造型。（圖／達志影像／美聯社）

《巴比倫》即將在12月23日上映，近期進入緊密的宣傳期，先前在訪問中，瑪格羅比大方爆自己的料，拍攝時她向導演說：「我想 Nellie（瑪格羅比的角色）在這會直接走上前，然後親吻 Jack（布萊德彼特的角色）。」而導演一秒識破：「你是想親布萊德彼特吧！」她坦言，如果現在不親，可能再也沒有機會親到布萊德彼特了！不過，這場加戲當然也是經過導演的思量，認為的確很符合角色性格，且布萊德彼特也一口答應。有趣的拍攝小故事爆出後，令人更期待這場吻戲了。

▲瑪格羅比、布萊德彼特。（圖／翻攝自IG）

電影首映式上，瑪格羅比罕見挑戰了相當大膽的造型，選穿Alaïa 2023 春季系列的黑色斗篷禮服，服裝以纏繞的方式在胸前交叉、並向上繞過頭部形成兜帽，身前中空展露她精實的腹肌線條，激短的裙襬亦讓美腿見人，拖曳的羽毛尾端則為造型增添華麗端莊，一切都美得剛好。

▲瑪格羅比、布萊德彼特。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑪格羅比、布萊德彼特。（圖／翻攝自IG）

▲布萊德彼特。（圖／達志影像／美聯社、翻攝自IG@babylonmovie）

相比之前《子彈列車》的宣傳期，布萊德彼特這次低調一些，他穿著TOM FORD的黑色燕尾服登場，裡頭的白襯衫領口微微敞開，流洩率性挺拔的氣場，尤其是那向後梳得乾淨的髮型，完全消除了頹廢感，讓他看起來更帥了。

關鍵字：

巴比倫, 瑪格羅比, 布萊德彼特, 小布, Brad Pitt, Margot Pitt

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