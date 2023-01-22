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吃起來！營養師曝堅果「4大好處」　「抗壓解憂」有幫助

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▲▼吃起來！營養師曝吃堅果「4大好處」 。（圖／Unsplash）

▲堅果營養價值豐富，適量補充對身體好。（圖／Pixabay）

記者曾怡嘉／台北報導

過年就是嘴巴停不下來，如果想吃零食，不妨就用堅果代替吧！研究發現，吃堅果能增強保護力，營養師高敏敏分享，曾有報告指出，無論是兒童、青少年，甚至是成人，每日堅果攝取皆不足1份，她建議一天1份堅果來取代生活中部份油脂，如何正確吃？現在學起來！

堅果雖然是好油脂，但是過量攝取也會發胖，營養師高敏敏分享，曾有位想開始執行健康飲食的男生，一周就吃掉一桶堅果，直接胖了2公斤。那麼該吃多少才不過量？一份堅果等於5克好油脂，也等於45大卡，相當於杏仁果5粒、夏威夷豆5粒、榛果5粒、腰果5粒、胡桃2粒、核桃2粒、巴西堅果2粒。

除了堅果外，坊間也有不少堅果棒可選擇，建議掌握好份量，另外挑選時要留意整根用全天然堅果、不含人工色素、香調、防腐劑，吃起來最安心。

▲▼營養師曝吃堅果好處。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

▲（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

#保護心血管健康

堅果中的單元不飽和脂肪酸可以發揮“好油趕壞油”的功效，幫助調節血脂、減少心血管疾病發生，且堅果中的維生素E是很關鍵的脂溶性抗氧化營養素，能夠保護心血管、減少自由基對血管及身體傷害。

#放鬆心情、抗壓減憂

堅果富含多種礦物質如尤其是礦物質鎂，可以幫助舒緩神經肌肉、保持體內鈣濃度平衡、促進快樂荷爾蒙-血清素的合成。

#滋潤肌膚、頭髮柔順有光澤

堅果是好的植物性油脂，天然的維生素E還能幫助皮膚抗老、改善乾枯髮、滋潤皮膚。

#降低發炎、提升保護力

堅果的Omega-3脂肪酸，可以降低現代人的體內發炎情況，當然免疫細胞就能更有能力的鞏固保護力。

關鍵字：

堅果, 健康, 好處

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