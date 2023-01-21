喬治傑生大師級水壺換馬卡龍色新裝　美感實用兼具

▲喬治傑生漢寧古柏原創的KOPPEL水壺推出不鏽鋼搭配啞光塗漆經典藍款式（右）7,500元。（圖／喬治傑生提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

新年新氣象，該為居家空間增添新意，選擇設計名家創作的水瓶或餐瓷、珠寶品牌打造的花器或托盤，不僅增加生活情趣，也具實用功能。丹麥王室御用品牌喬治傑生（Georg Jensen）由知名設計師漢寧古柏（Henning Koppel）、瑞典王子西瓦德伯納多（Sigvard Bernadotte）設計的經典水壺，不約而同換上亮眼新色，為生活空間更添活潑氣息。

▲喬治傑生漢寧古柏KOPPEL水壺造型共有雅緞藍、嫩粉紫、微笑綠、經典藍4款新色，各7,500元。

喬治傑生大名鼎鼎的KOPPEL水壺，設計靈感取自漢寧古柏水彩素描手稿，原創作品曾於1955年以925純銀打造，擁有如天鵝般的纖細壺頸與圓潤壺身，製作難度極高，經過比例上的調整，2008年終於正式以不繡鋼材質進行量產，近日則於不鏽鋼覆上馬卡龍色調的霧面啞光塗漆，分別有雅緞藍、嫩粉紫、微笑綠、經典藍等4款，一體成形的優美曲線設計不僅可做為陳設藝品，還擁有1200ml的大容量，美感與實用性兼具。

▲喬治傑生新款塑料材質BERNADOTTE保溫壺共有午夜黑、暮色藍、暖磚紅3款新色，單款4,000元。





▲喬治傑生BERNADOTTE 系列白瓷茶壺內含不鏽鋼過濾器（中）3,600元，白瓷茶杯2入1,700元。



瑞典王子西瓦德伯納多1938年創作的銀器水壺以圓潤飽滿的壺身與獨特凹痕線條著稱，喬治傑生持續為此BERNADOTTE保溫壺推陳出新，以塑料材質結合不鏽鋼內層結構，並揉和午夜黑、暮色藍、暖磚紅等3款新色，具6小時保溫功能；可搭配相同設計概念的BERNADOTTE茶具組，白陶瓷打造宛如南瓜造型的茶壺、保溫功能的茶杯，流露知性美感。

▲卡地亞受伊斯蘭藝術啟發的Panthère de Cartie美洲豹生活精品，款式包括花器、茶杯與托盤。（圖／卡地亞提供）

卡地亞（Cartier）生活精品也自成完整系列，並從珠寶經典元素擷取靈感，辨識度最高當屬Panthère de Cartie美洲豹形象，結合伊斯蘭藝術，以藍綠配色輔以金色圖紋顯得優雅貴氣，分別有托盤、杯子、花瓶與筆筒等款式；日本品牌MIKIMOTO則推出卡哇伊風格的Ginza Bear心形珠寶盤，描繪小熊試圖伸手去抓漂浮在水面上的櫻花花瓣與珍珠，模樣逗趣可愛，是梳妝台上最美的風景。

▲MIKIMOTO Ginza Bear造型珠寶盤，3,300元。（圖／MIKIMOTO）

