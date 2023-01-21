fb ig video ETtoday search mobile

喬治傑生大師級水壺換馬卡龍色新裝　美感實用兼具

>

▲▼ 生活精品 。（圖／公關照）

▲喬治傑生漢寧古柏原創的KOPPEL水壺推出不鏽鋼搭配啞光塗漆經典藍款式（右）7,500元。（圖／喬治傑生提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

新年新氣象，該為居家空間增添新意，選擇設計名家創作的水瓶或餐瓷、珠寶品牌打造的花器或托盤，不僅增加生活情趣，也具實用功能。丹麥王室御用品牌喬治傑生（Georg Jensen）由知名設計師漢寧古柏（Henning Koppel）、瑞典王子西瓦德伯納多（Sigvard Bernadotte）設計的經典水壺，不約而同換上亮眼新色，為生活空間更添活潑氣息。

▲▼ 生活精品 。（圖／公關照）

▲喬治傑生漢寧古柏KOPPEL水壺造型共有雅緞藍、嫩粉紫、微笑綠、經典藍4款新色，各7,500元。

喬治傑生大名鼎鼎的KOPPEL水壺，設計靈感取自漢寧古柏水彩素描手稿，原創作品曾於1955年以925純銀打造，擁有如天鵝般的纖細壺頸與圓潤壺身，製作難度極高，經過比例上的調整，2008年終於正式以不繡鋼材質進行量產，近日則於不鏽鋼覆上馬卡龍色調的霧面啞光塗漆，分別有雅緞藍、嫩粉紫、微笑綠、經典藍等4款，一體成形的優美曲線設計不僅可做為陳設藝品，還擁有1200ml的大容量，美感與實用性兼具。

▲▼ 生活精品 。（圖／公關照）

▲喬治傑生新款塑料材質BERNADOTTE保溫壺共有午夜黑、暮色藍、暖磚紅3款新色，單款4,000元。

▲▼ 生活精品 。（圖／公關照）

▲喬治傑生BERNADOTTE 系列白瓷茶壺內含不鏽鋼過濾器（中）3,600元，白瓷茶杯2入1,700元。

瑞典王子西瓦德伯納多1938年創作的銀器水壺以圓潤飽滿的壺身與獨特凹痕線條著稱，喬治傑生持續為此BERNADOTTE保溫壺推陳出新，以塑料材質結合不鏽鋼內層結構，並揉和午夜黑、暮色藍、暖磚紅等3款新色，具6小時保溫功能；可搭配相同設計概念的BERNADOTTE茶具組，白陶瓷打造宛如南瓜造型的茶壺、保溫功能的茶杯，流露知性美感。

▲▼ 生活精品 。（圖／公關照）

▲卡地亞受伊斯蘭藝術啟發的Panthère de Cartie美洲豹生活精品，款式包括花器、茶杯與托盤。（圖／卡地亞提供）

卡地亞（Cartier）生活精品也自成完整系列，並從珠寶經典元素擷取靈感，辨識度最高當屬Panthère de Cartie美洲豹形象，結合伊斯蘭藝術，以藍綠配色輔以金色圖紋顯得優雅貴氣，分別有托盤、杯子、花瓶與筆筒等款式；日本品牌MIKIMOTO則推出卡哇伊風格的Ginza Bear心形珠寶盤，描繪小熊試圖伸手去抓漂浮在水面上的櫻花花瓣與珍珠，模樣逗趣可愛，是梳妝台上最美的風景。

▲▼ 生活精品 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO Ginza Bear造型珠寶盤，3,300元。（圖／MIKIMOTO）

關鍵字：

Georg Jensen, 喬治傑生, Cartier, 卡地亞, MIKIMOTO

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

兔年這3生肖「愛情、事業、財運」最旺！屬羊桃花大爆發

兔年這3生肖「愛情、事業、財運」最旺！屬羊桃花大爆發

網讚：好準！「剪指甲心理測驗」從哪指開始，秒看你的真實個性　

網讚：好準！「剪指甲心理測驗」從哪指開始，秒看你的真實個性　

2023年桃花運最好的3大星座！摩羯魅力大爆發，會遇到理想對象

2023年桃花運最好的3大星座！摩羯魅力大爆發，會遇到理想對象

【2023年春節紅包行情表】物價高漲　建議「起跳價」增加 「財源滾滾餅乾」必需吃！5款兔年禮盒特搜　旋轉木馬包裝可愛爆表 謝盈萱霸氣寬褲、楊冪短裙曬美腿！經典「紅禮服」盤點 早知道早幸福！戀愛心理學：如果真心換不了真心，那就換人 過年拜財神供品、禁忌一次看！放錯水果小心財運跑掉 3星座「朋友多，但知心的沒幾個」　雙子少談心事、天蠍最講義氣 睡姿竟也有關聯！網點名6個「變老壞習慣」，你中了幾個？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面