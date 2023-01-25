fb ig video ETtoday search mobile

擊退肉肉肚！營養師點名「6款燃脂食材」，教你吃出平坦腰線

>

▲▼營養師點名「6款燃脂食材」。（圖／Unsplash）

▲挑對食才能幫助有效燃脂。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

年節過了一半，你是不是大吃大喝，坐著發現肚子多了一圈肉呢？這時候先別自我放棄，讓營養師朱瑞君教你「吃對東西」幫助燃脂，她就點名6款燃脂食材，像是辣椒、綠茶都在內，讓你輕鬆吃出平坦腰線。

▲▼營養師點名「6款燃脂食材」。（圖／Unsplash）

#水

成年人一天至少要喝足2000cc以上的水分，營養師朱瑞君分享，多喝水可以抑制食慾，也可以加速身體的化學作用，增加身體新陳代謝率，對於預防便秘、體內老舊廢物排出很有幫助。

▲▼營養師點名「6款燃脂食材」。（圖／Unsplash）

#無糖綠茶

綠茶對人體好處多多，抗氧化劑可以促進新陳代謝，兒茶素可減少脂肪的形成，咖啡因則可以增加身體所需要消耗的熱量與水分。

▲▼營養師點名「6款燃脂食材」。（圖／Unsplash）

#燕麥

燕麥是不少人減重時的好幫手，燕麥含豐富纖維、維生素、特殊成分 - 燕麥葡聚糖，幫助可以提高飽足感，避免嘴饞吃其他食物。在全榖類類裡相對 GI 值較低，可使胰島素分泌降低，減少同化作用，較不易合成脂肪。

▲▼營養師點名「6款燃脂食材」。（圖／Unsplash）

#辣椒

辣椒中含有辣椒素，辣椒素和辣椒中相關化合物合稱為辣椒素類，曾有研究報告指出，長時間連續攝取辣椒素類物質的確有助於減重，且能刺激身體新陳代謝率。

▲▼營養師點名「6款燃脂食材」。（圖／Unsplash）

#藍莓

藍莓中含有豐富多酚，可以幫助減少內臟部位的脂肪，還有維護心臟健康的作用。

▲▼營養師點名「6款燃脂食材」。（圖／Unsplash）

#豆類

豆類含有抗性澱粉，可以產生更多飽足感。黃豆、黑豆還含有卵磷脂，可以把脂肪從內臟裡帶出來，當脂肪減少，新陳代謝自然會變好。

關鍵字：

燃脂, 食物, 食材, 運動

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

第一眼看到人臉、蛇還是蘋果？可以測出你的心機重不重

第一眼看到人臉、蛇還是蘋果？可以測出你的心機重不重

最不愛回訊息的星座Top 3！天秤糾結怎麼回、第一常會自動忽略

最不愛回訊息的星座Top 3！天秤糾結怎麼回、第一常會自動忽略

超準！第一眼看到親吻還是少女？「一張圖」看你聰明還是笨

超準！第一眼看到親吻還是少女？「一張圖」看你聰明還是笨

日網超夯心理測驗「水族館先看哪個動物」　秒揭愛情觀和渴望 望遠鏡看出去是什麼東西？一道題測出你的「雙重人格指數」！ 超準心測選「上司兩個字給你的印象」　找出改變人生的貴人類型 「財源滾滾餅乾」必需吃！5款兔年禮盒特搜　旋轉木馬包裝可愛爆表 網讚：好準！「剪指甲心理測驗」從哪指開始，秒看你的真實個性　 貝克漢女兒小哈潑最愛穿潮球鞋！端莊禮服下配Air Jordan獲網讚翻 12款精品「紅繩＆紅寶石」手鍊　卡地亞三環2萬有找、VCA四葉草時髦開運

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面