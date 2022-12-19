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小S二女兒Lily新身分曝光！「穿運動套裝擺拍」大秀逆天時尚基因

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▲Lily許韶恩時髦演繹 YUYU Active 最新秋冬Just be YU系列 。（圖／品牌提供）

▲Lily許韶恩成為運動休閒服飾品牌 YUYU Active 品牌大使。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

小S二女兒Lily許韶恩擁有亮麗外型，這次更受到運動休閒服飾品牌YUYU Active青睞，成為首位品牌大使，並釋出她演繹的全新形象照，只見她穿著亮麗桃紅運動套裝大曬纖細身材，展現難以忽視的時髦基因，也透露她一直以來的運動自律秘訣。

▲Lily許韶恩時髦演繹 YUYU Active 最新秋冬Just be YU系列 。（圖／品牌提供）

▲Lily許韶恩時髦演繹 YUYU Active 最新秋冬Just be YU系列 。（圖／品牌提供）

▲Lily許韶恩時髦演繹 YUYU Active 最新秋冬Just be YU系列 。（圖／品牌提供）

▲Lily許韶恩演繹 YUYU Active 最新秋冬Just be YU系列 。（圖／品牌提供）

Lily許韶恩與服飾品牌合作，她穿著秋冬系列「Just be YU 」單品進行拍攝，搶先演繹了融入鮮明色系的桃紅運動套裝，搭配大拉鍊外套以及單身褲，塑造出纖細曲線；或是穿著秋冬時節出鏡率很高的風衣外套，與皮短裙打造大地色風格。Lily以氣質淡妝襯托招牌中分長髮造型，年僅15歲面對鏡頭卻完全不陌生，成功捕捉下唯美又霸氣的一面。

▲Lily許韶恩時髦演繹 YUYU Active 最新秋冬Just be YU系列 。（圖／品牌提供）

▲Lily許韶恩時髦演繹 YUYU Active 最新秋冬Just be YU系列 。（圖／品牌提供）

▲Lily許韶恩偏好細緻精巧的設計 。（圖／品牌提供）

至於如何養成自律習慣？Lily在訪問中提到，自己在睡前和起床一定會做拉伸運動，包括簡單的腿、腹部運動，算是將運動融入日常。另外，穿著方面，自己則偏好細緻精巧的設計，特別點名系列中的粉色長腿褲、麻花針織短版上衣等單品，更形容「穿搭就像拼圖一樣」，私下會通過質感包款以及飾品配件來豐富造型層次。

關鍵字：

Lily, 許韶恩, 小S, 二女兒, YUYU Active

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