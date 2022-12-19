梅西頒獎台披「黑長袍」具意義　LV公開本屆「大力神盃專屬硬箱」

記者王則絲／台北報導

2022世界盃足球賽由梅西（Lionel Messi）率領的阿根廷隊奪冠，為阿根廷拿下史上第三座世界盃冠軍，梅西也如願以償獲得「大力神盃」，頒獎典禮上，卡達首領替梅西披上一身「黑長袍」，其實別具意義；而本屆世足裝載大力神盃的「LOUIS VUITTON專屬硬箱」也一併曝光，同時公布了今年的獎盃護送大使，為寶萊塢女星荻皮卡帕都恭（Deepika Padukone）。

▲梅西獲得尊貴黑袍加身。（圖／路透）



梅西於頒獎台上，除榮獲獎盃之外，還由卡達國家元首（Tamim bin Hamad Al Thani）親自為他披上「黑長袍」，此黑色金邊長袍其實別具意義，為阿拉伯世界中具有崇高意涵的「畢希」（Bisht），據英國廣播公司報導，「畢希」是由駱駝毛和山羊毛混合製成，為當地傳統正式服裝，一般主要在傳統節日、婚禮儀式等特殊場合穿著，象徵尊貴、非凡。

▲LOUIS VUITTON公布本屆世足護送大使。（圖／品牌提供）



自2010年南非至2022年的卡達世界盃，LOUIS VUITTON已經連續第四屆為世界盃打造「大力神盃專屬硬箱」，今凌晨在冠軍揭曉後，LOUIS VUITTON便公開了本屆全新的大力神盃硬箱，以及護送大使。

由鍍鈦訂製的特殊硬箱，於法國 Asniéres工坊手工製作而成，與獎盃同樣象徵著崇高的榮耀，而本屆的護送大使為寶萊塢女演員荻皮卡帕都恭Deepika Padukone，她身穿LOUIS VUITTON 2023早春系列的棕色皺褶皮革外套、黑色裙裝現身，獎盃的另一頭，則是現任皇家馬德里基金會副執行長伊克爾卡西拉斯（Iker Casillas）。

▲LOUIS VUITTON打造大力神盃專屬硬箱。（圖／品牌提供）