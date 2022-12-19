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2023訂製禮服新趨勢！　可拆白紗多穿法、復古巴黎風輪廓美翻

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▲LeToii 2023 訂製禮服新趨勢搶先看。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

如今白紗禮服走入日常，已不再是僅穿一次的選擇，訂製品牌LeToii Atelier公開全新2023訂製系列新趨勢，帶來迷人復古輪廓的羽毛薄紗禮服，讓大家重回1920年代的巴黎。而「月下曲」靈感的婚紗，則是將潔白月光留下，感受幸福與高級訂製工法交織，一衣多穿功能更是討喜。

▲LeToii。（圖／品牌提供）

▲LeToii。（圖／品牌提供）

▲LeToii。（圖／品牌提供）

▲LeToii「風靡巴黎」系列訂製服靈感源於1920年代的巴黎。（圖／品牌提供）

以一衣多穿、多功能設計為靈感，LeToii Atelier Couture Années Folles「風靡巴黎」系列訂製服靈感源於1920年代的巴黎，還原當時女性復古且神秘的禮服風格，使人深深著迷於鮮明色系與立體剪裁間的切換。一大設計主軸是珠鑽亮片與輕盈羽毛，賦予華麗感的同時，灑落在黑色透膚細紗與粉色綢緞之上，伴隨抓皺呈現層次感。此外，為迎合台灣消費者需求，可拆袖口與裙襬提供更多變化性，可多元演繹同一套禮服，

▲LeToii。（圖／品牌提供）

▲2023高級訂製婚紗系列Moonlight Croon 月下曲。（圖／品牌提供）

▲LeToii。（圖／品牌提供）

▲裙間的立體抓皺紗可以取下。（圖／品牌提供）

而2023高級訂製婚紗系列Moonlight Croon 月下曲，靈感取自於法國作曲家Claude Debussy 德彪西的《貝加摩組曲》第三樂章「月光」。以白紗與如月光般皎潔的緞綢作為主要的面料，細緻的水晶與鑽飾，手工鑲嵌出如月夜下花草露珠般透亮晶瑩的感受，讓人感到愜意和典雅。婚紗同樣兼具可拆功能，脫下繁複的疊紗裙襬就能夠切換至第二套造型，堆疊出不同輪廓。

▲LeToii。（圖／品牌提供）

▲LeToii。（圖／品牌提供）

▲以白紗與如月光般皎潔的緞綢作為主要的面料。（圖／品牌提供）

關鍵字：

LeToii , 禮服, 白紗, 婚紗, 2023

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