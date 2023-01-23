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專治月光族！5個「存錢好習慣」，讓你無痛存到一桶金

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▲▼5個「存錢好習慣」，讓你存到一桶金 。（圖／Unsplash）

▲存錢積少成多。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

薪水不漲但是消費狂漲，去年的你存款達標了嗎？今年又有什麼新目標呢？其實大錢都是靠小錢慢慢累積，像是隨手記賬、訂定存款目標，甚至強迫自己儲蓄都是方法，現在開始下定決心，養成存錢好習慣，讓你離財富自由更進一步。

#把存錢當成興趣

一般人都把花錢當成興趣，想要存到錢就必須反其道而行，在存錢中找到樂趣，會更想賺到錢，把生活中的煩惱和壓力都當作省錢的動力，當存款又多一點，心情就更好一些，要記得生活很難，想要享受之前，務必先得存錢。

▲▼5個「存錢好習慣」，讓你越來越有錢 。（圖／Unsplash）

#不要借錢消費

借錢不只是和他人借錢，就連刷卡算在內，刷卡會讓你消費於無形，不小心就花費太多錢，有時候大筆金額花不下去，當聽到可以刷卡分期，消費意願就大增，建議外出消費別帶卡，用身上的現金，購買東西時，心裡會更有數。

#不要忽略小錢

生活中許多消費都是小金額累積而成，而這些錢乘以365天，數字則相當可觀。像是每天都喝的飲料、為了趕時間搭的計程車、三不五時和朋友聚餐、朋友間的互贈禮物，看起來都是小錢，但累積起來金額可不小。

▲▼5個「存錢好習慣」，讓你越來越有錢 。（圖／Unsplash）

#存錢及早開始

存錢永遠不嫌少，存錢也永遠不嫌早，即便一開始金額並不多，但是日積月累下來，你能比同齡朋友更從容的面對生活，若是無法積極存錢，可以去銀行辦理固定轉帳或是扣款方式，每個月定期定額，長時間下來也能累積一筆可觀數字。

#每天記帳

很多人存錢其實是為了日後花錢享受，記帳對於理財很管用，能清楚看出你的金錢到底花在哪裡，讓你能找到方式來有計畫省錢，好好賺錢、聰明花錢，當然更要努力存錢。

關鍵字：

存款, 存錢, 儲蓄, 習慣

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