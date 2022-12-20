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花蓮3日火車套裝行下殺13288元　景點玩好玩滿、住摩登飯店好舒服

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文／C編

2023春節假期長，很多人都會安排家族旅遊，還沒準備好的你趕快下訂了！「Her森森」推出「花蓮精采3日單人券」，原價13500元、特價13288元，不用怕塞車的火車之旅，輕鬆慢活遊花蓮，大魯閣峽谷景觀、大農大富平地森林及海洋公園一次玩好玩滿。

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▲花蓮,Her森森,過年,旅行,富野渡假飯店,太魯閣國家公園,。（圖／Her森森）

▲花蓮精采3日單人券，原價13500元、特價13288元，點我購買

這次推出的專案是採取四人行的方式，1月22日就可以出發，等於是過年期間的旅行團，連續三天的行程跑遍整個花蓮知名景點，包括太魯閣國家公園、七星潭、夢幻湖雲山水、林田山、光復糖廠、大農大富平地森林等等，每一個都是花東才會有的專屬特色景觀，不用自己苦惱安排行程，還有專業導遊解說，當然是最佳的出遊計畫。

在這麼多景點之中，太魯閣國家公園是遊花蓮一定要去的地方，因為特殊的峽谷跟斷崖景色，又被列為「台灣8大景觀之一」，高聳入雲的岩石峭壁、自然紋理呈現出專屬天然的美麗驚奇，是台灣少見的獨特地形，過年跟家人朋友一起來走走，都能立刻放鬆身心。

在住宿方面，選擇的是「花蓮富野渡假飯店」距離花蓮火車站不到10分鐘車程，交通機能方便，同時也是富野集團旗下首家休閒型商務飯店，摩登的建築風格設計，加上舒適乾淨的氛圍，讓人一住就不想回家，還能連住兩天真的有夠棒。

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▲花蓮,Her森森,過年,旅行,富野渡假飯店,太魯閣國家公園,。（圖／Her森森）

▲花蓮精采3日單人券，原價13500元、特價13288元，點我購買

「Her森森」推出「花蓮精采3日單人券」，原價13500元、特價13288元，是包來回車票加上花蓮旅行的團體套裝行程，並且是四人一室的房型設計，建議下單時也以四人為基數來選擇，這樣住一起才有機會聯繫感情。

關鍵字：

花蓮, Her森森, 過年, 旅行, 富野渡假飯店, 太魯閣國家公園

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