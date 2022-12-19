fb ig video ETtoday search mobile

宋智孝緊身亮片裙超「腰瘦」！　與金鐘國紅毯對看「小互動」甜甜的

>

記者王則絲／台北報導

17日電視台SBS舉辦演藝大賞頒獎典禮，韓綜《Running Man》成員劉在錫、全昭旻、池錫辰、宋智孝、金鐘國合體出席，Haha和梁世燦則是因染疫缺席。宋智孝當天穿著一身墊肩黑色亮片禮服登場，貼身的服裝面料勾出她超「腰瘦」的身形，窈宨曲線絕美，此外，當晚宋智孝與金鐘國的互動備受關注，紅毯上兩人對看了幾秒，讓喜歡嗑「懵鐘CP」的粉絲們感覺甜甜的。

▲宋智孝、金鐘國。（圖／翻攝自IG）

▲SBS演藝大賞頒獎典禮《Running Man》成員們出席。（圖／SBS）

宋智孝當晚選穿PINKONG的墊肩黑色亮片禮服，並梳起帥氣的All back油頭凸顯氣場，墊肩、收腰與直落而下的裙襬設計，修身效果十足，且貼身的布料更勾出宋智孝的迷人腰線，著實是「腰瘦」！《Running Man》其他成員亦盛裝出席，劉在錫穿著亮眼白西裝，拿下了全晚最高榮譽的「SBS演藝大獎」，全昭旻白色連身褲裝淡雅俐落，池錫辰和金鐘國則是端莊的黑西裝造型。

宋智孝與金鐘國被粉絲們封為「懵鐘CP」，是現在韓娛樂圈最受歡迎的螢幕CP之一，也因此兩人在公開場合的互動總是備受關注，紅毯現場進行成員們互相稱讚的橋段時，金鐘國對宋智孝說：「她今天很高，像巨人一樣。」並誇讚她很漂亮，宋智孝則是抬起下巴，做出一個驕傲的小表情，兩人對視幾秒，讓粉絲們都覺得甜甜的，不過搞笑的是，最後本屆「最佳CP」大獎竟是頒給了劉在錫與金鐘國。

►梅西頒獎台披「黑長袍」具意義　LV公開本屆「大力神盃專屬硬箱」

關鍵字：

宋智孝, 金鐘國, Running Man

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

宋智孝緊身亮片裙超「腰瘦」！　與金鐘國紅毯對看「小互動」甜甜的

宋智孝緊身亮片裙超「腰瘦」！　與金鐘國紅毯對看「小互動」甜甜的

佛腳來了！聖誕禮物還沒買的女孩　這一篇攻略給妳照抄

佛腳來了！聖誕禮物還沒買的女孩　這一篇攻略給妳照抄

減肥不能吃甜點？營養師教「吃甜不發胖」3秘訣：學會食物代換

減肥不能吃甜點？營養師教「吃甜不發胖」3秘訣：學會食物代換

韓人氣女星「減肥菜單」公開！金憓秀不餓肚子　秀智、舒華都會吃地瓜 梅西頒獎台披「黑長袍」具意義　LV公開本屆「大力神盃專屬硬箱」 2023「無重量髮型」大流行！燙染6大趨勢：「流蘇染」超配一刀切 薑茶才排第3！「禦寒飲品」排行榜公開，第1名讓人猜不到 小S二女兒Lily新身分曝光！「穿運動套裝擺拍」大秀逆天時尚基因 網曝「最暖蓋被法」：3床被子最好、毯子墊底讓你一覺到天亮 2023年財運爆棚的3大星座！牡羊一整年都很旺，貴人多更有調薪機會

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面