宋智孝緊身亮片裙超「腰瘦」！　與金鐘國紅毯對看「小互動」甜甜的

記者王則絲／台北報導

17日電視台SBS舉辦演藝大賞頒獎典禮，韓綜《Running Man》成員劉在錫、全昭旻、池錫辰、宋智孝、金鐘國合體出席，Haha和梁世燦則是因染疫缺席。宋智孝當天穿著一身墊肩黑色亮片禮服登場，貼身的服裝面料勾出她超「腰瘦」的身形，窈宨曲線絕美，此外，當晚宋智孝與金鐘國的互動備受關注，紅毯上兩人對看了幾秒，讓喜歡嗑「懵鐘CP」的粉絲們感覺甜甜的。

▲SBS演藝大賞頒獎典禮《Running Man》成員們出席。（圖／SBS）



宋智孝當晚選穿PINKONG的墊肩黑色亮片禮服，並梳起帥氣的All back油頭凸顯氣場，墊肩、收腰與直落而下的裙襬設計，修身效果十足，且貼身的布料更勾出宋智孝的迷人腰線，著實是「腰瘦」！《Running Man》其他成員亦盛裝出席，劉在錫穿著亮眼白西裝，拿下了全晚最高榮譽的「SBS演藝大獎」，全昭旻白色連身褲裝淡雅俐落，池錫辰和金鐘國則是端莊的黑西裝造型。

宋智孝與金鐘國被粉絲們封為「懵鐘CP」，是現在韓娛樂圈最受歡迎的螢幕CP之一，也因此兩人在公開場合的互動總是備受關注，紅毯現場進行成員們互相稱讚的橋段時，金鐘國對宋智孝說：「她今天很高，像巨人一樣。」並誇讚她很漂亮，宋智孝則是抬起下巴，做出一個驕傲的小表情，兩人對視幾秒，讓粉絲們都覺得甜甜的，不過搞笑的是，最後本屆「最佳CP」大獎竟是頒給了劉在錫與金鐘國。

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