41歲阿嬌瘦回巔峰關鍵在這！隨身帶4支護唇膏好險包夠大

記者李薇／台北報導 圖／鍾欣潼微博

香港藝人阿嬌（鍾欣潼）不管是作品、感情或是美容方面，一直都是話題焦點，最近她也上時尚雜誌翻包，分享開工包包會隨身攜帶的物品，大概是因為CHANEL 22真的太能裝，她光是護唇膏就帶了4支，而且每一支功能都不太一樣，難怪雙唇狀態一直維持在巔峰。

阿嬌這次翻包，從最新斜紋軟呢材質的CHANEL 22中，搜出一堆寶物，光是護唇膏就有4支，包括：日本樂敦Obagi膠原護唇精華、TOM FORD太陽輕吻金箔潤唇膏、愛馬仕瑰麗唇膏、愛馬仕護唇膏，從平價到奢華款都有，有的可以直接當唇膏，有淡淡的紅潤效果，也有單純滋潤呵護的單品，可見她對雙唇呵護真的很用心。

不只是護唇膏，一些實用美麗的小物當然也是女星必備，像是最近膝蓋冷到的阿嬌就買了專屬的暖暖包貼片，可以溫熱膝蓋的冷感，還有王心凌推薦的Moskinto蚊子止癢貼片，也是她大推的好物，用了就可以立刻舒緩，當然隨身不能少的還有卡包、腮紅、遮瑕棒、小粉餅、AirPods等等，都是她經常會帶在身上的東西。

已經41歲的阿嬌在身材上的管理，一直都是很多人關注的焦點，她也分享，覺得每天都要「拉出來」非常重要，把身體廢物代謝了，體態才會輕盈，同時比起運動，自己更專注於「管住嘴」，該吃的要吃，減少垃圾食品，同時均衡營養，像是全麥酪梨奶昔、全麥肉片三明治，都是她近期很喜歡的飲食單品。