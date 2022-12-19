減肥不能吃甜點？營養師教「吃甜不發胖」3秘訣：學會食物代換

▲營養師教小秘訣，讓你減肥也能吃甜點。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

愛吃甜食又怕胖？想減肥就完全不能吃甜食？愛吃甜的「螞蟻人」別難過，知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享減肥飲食控制時，吃甜食也不用怕發胖的3大秘訣，但不是照著做就能無限吃，他也提醒，甜食攝取一週建議小於2次，極限3次。

1.學會看營養標示



營養標示能夠幫助大家更了解食物營養素組成，其中糖分要盡量控制。

2.了解自己該吃多少



依照WHO建議，每天游離糖（額外加入的糖）要低於總熱量的10%；低於5%更好。像是以2000大卡/日的人來說，低於10%等於每天能吃到的糖量就要少於50g，若是低於5%，則每日能吃的糖量更要少於25g，很容易就超過，所以攝取含糖食物時要更小心注意。

3.學會食物代換



蕭瑋霖分享，圖上的食物都是碳水化合物含量高的類別，也就是全穀雜糧類，而這類型食物每「一份」碳水化合物是15g，所以可透過「量」的不同互相代換，像是1/4碗飯等於1/2碗麵。同樣地，甜食也可以代換，所以如果有吃到甜食，其他全穀類食物就要減量。

但蕭瑋霖也提醒，甜食的代換還有3個重點要注意。

＃全穀雜糧一份有15g碳水化合物，甜食碳水15g可代換一份全穀類。



＃甜食若有15g糖，可能碳水不止15g，若知道碳水量，可直接用碳水15g來代換。



＃雖然用糖換算一份全穀雜糧不對，但如果真的吃到甜食就只能這樣做。

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