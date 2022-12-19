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選一頂毛帽竟可知你神經大條指數？超準心測快拿來考驗朋友

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記者李薇／綜合報導　圖／翻攝自小紅書

冬天風呼呼的吹，在外面待久了常常會感到頭痛欲裂，這時，毛帽就是很好的保暖單品，但其實從你選的毛帽款式中，可以看出你的內心世界，以下4頂款式直覺選擇一頂自己最喜歡的單品，可以測出你神經究竟細膩還是大條。

▲心理測驗,心理,測驗,。（圖／翻攝自小紅書）

1.神經大條指數：20%

選擇冰藍色毛帽的你其實心思很細膩，總是給人微笑、開朗的假象，但內心裡面卻完全不是這樣的狀態，也許悲傷、憤怒或是心寒，但你為了不讓人擔心、不影響對方的情緒，把自己真實的一面埋藏很深，即使是身邊的人也無法讀懂你的內心，同時也是避免自己受傷的防護罩。

2.神經大條指數：40%

選擇繽紛彩色毛帽的你，情緒比較容易隨著外在環境而變化，不只是在同事、朋友的互動氛圍，連天氣也可能是影響你狀態的關鍵，很容易因為一點小事心情大起大落，但面對某些狀況的時候，你又比想像中堅強，總是可以發揮無窮的毅力解決問題。

3.神經大條指數：60%

選擇桃紅色毛帽的你跟朋友、親人，甚至是陌生人相處，個性大膽又很積極，可以說是做什麼都不怕，也極少會緊張，整體來說神經大條指數算是偏高，但微妙的是你在感情上面特別敏感，很容易因為對方的一句話、一個動作而受到影響，同時也是偏被動的一方，總是被另一半牽著鼻子走。

4.神經大條指數：90%

選擇棕色毛帽的你神經算是很大條的人，細心、謹慎基本上與你無關，你是一個做事大膽、毫不畏懼的人，可以說是天不怕、地不怕，有些行為甚至會讓身邊的人大吃一驚，但這並不一定是壞事，面對逆境的時候，反而你這種永不退縮的精神讓人欽佩，也因此會得到一些別人不曾有過的機會。

關鍵字：

心理測驗, 心理, 測驗

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