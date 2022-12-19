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過年開喝！人頭馬新春禮盒紅金綻放　麥卡倫珍稀紅歡慶過節

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▲威士忌春節限定禮盒。（圖／各業者提供）

▲酒款針對年末節慶與春節推出限定禮盒。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今年農曆過年落在1月底，整個12月到1月密集歡慶，也讓多款限定版傾出，人頭馬推出「春邑和諧系列禮盒」，以旗下XO、1738與VSOP以紅金禮盒登場，喜氣十足；麥卡倫則在信義A13時代迴廊特展中，推出「春宴系列 – 蘇格蘭新年」限定品酩，並可在其傳奇女性領導人Janet Harbinson的故事氛圍中，直接體驗蘇格蘭新年A Night On Earth In Scotland 2022年限定版 43%與阿拉比卡之旅系列。

▲威士忌春節限定禮盒。（圖／各業者提供）

法國香檳干邑品牌人頭馬RÉMY MARTIN，針對即將來臨的2023新年，推出限定「人頭馬春邑和諧系列禮盒」，外盒把自然、土壤、葡萄及人之間完美和諧的意象，用現代幾何美學手法重新詮釋，選以喜氣的楓紅色與典雅的黃金色作為禮盒主色調，搭配璀璨的太陽光芒設計，象徵即將迎接嶄新年度的美好序幕。

▲威士忌春節限定禮盒。（圖／各業者提供）

其系列禮盒推出3款酒款選擇，包括深邃琥珀色酒液，融合大小香檳區風土的「人頭馬XO春邑和諧禮盒」、無花果、梅乾香氣，搭佐太妃奶油糖及巧克力的「人頭馬1738春邑和諧禮盒」、醇厚酒體搭配新鮮香草清甜與奔放的花果芬芳的「人頭馬VSOP春邑和諧禮盒」，單盒售價分別為5,780元、1,790元與1,620元。

▲威士忌春節限定禮盒。（圖／各業者提供）

麥卡倫則針對耶誕節、新年、農曆新年與一連串的春宴聚會，推出「麥卡倫春宴系列 – 蘇格蘭新年A Night On Earth In Scotland 2022年限定版 43%」，搭配節慶氣息濃郁的奶油酥餅，享受帶點歐風的過節氛圍，蘇格蘭新年限定酒款，口感絲滑香甜如同奶油酥餅，香草甜味伴隨著輕微烤過的棉花糖、柳橙乾、無花果和肉桂，還有甜奶油糖和新鮮出爐餅乾組成適中餘韻，為節慶歡聚與獨飲加分，售價3,380元。

▲威士忌春節限定禮盒。（圖／各業者提供）

蘇格登近期也釋出2023限定包裝設計，以蘇格登標誌性的湖水綠為底，搭配12年、13年、15年三款蘇格登酒款醇厚酒液的色澤，化為夜空中絢爛璀璨的煙火意象，12年單一麥芽威士忌醇雪莉桶版以「三桶新工藝」熟成；醇金13年以法國波爾多蘇玳產區貴腐甜白酒過桶；15年單一麥芽威士忌則有富蘊滿滿的花果香氣，閃耀溫潤暖心的琥珀色澤，售價從1,430元至2,080元。

▲威士忌春節限定禮盒。（圖／各業者提供）

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

人頭馬, 麥卡倫, 春節, 禮盒, 限定, 耶誕

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