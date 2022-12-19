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「夢幻製造機」YSL出絲緞淡粉紅氣墊　限量包裝1月就要被秒殺！

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

年末季節到來，除了聖誕節很令人期待，年終獎金也是讓人很興奮的一筆！妳已經想好要買什麼犒賞一下自己的辛勞了嗎？以下就盤點幾款即將或已經上市的夢幻逸品，先把價格跟規格都看好，才能立下最完美的願望清單。

＃YSL 超模光感精華水氣墊（時尚霧粉版），售價2750元

▲YSL,La bouche rouge,Gianvito Rossi,凱特王妃,嬌蘭,氣墊粉餅,唇膏,彩妝,。（圖／品牌提供）

「夢幻逸品製造機」YSL總是讓女孩瘋狂，2023年照樣火力全開，再度推出時尚霧粉版的氣墊粉餅包裝，原本已經夠美的斜紋珠光粉紅皮革再次進化，宛如絲緞般的奢華光澤淡粉紅皮革在金色粉盒上鋪開，淺淺的斜紋壓印呼應品牌經典設計，立體金色的CASSANDRE LOGO擺放在中央，摸起來柔軟的質感更勝以往。

▲YSL,La bouche rouge,Gianvito Rossi,凱特王妃,嬌蘭,氣墊粉餅,唇膏,彩妝,。（圖／品牌提供）

在妝感部分，有別於黑色款恆久完美霧光氣墊粉餅，以帶有水亮光澤的妝效為主題，恰到好處的自然遮瑕度，像是在肌膚上輕撫一層膚色薄紗，讓瑕疵能輕透隱形，同時又有澎潤飽滿的細緻光澤，特別適合需要稍作修飾、肌膚偏乾的冬季使用。

＃La bouche rouge x Gianvito Rossi限量聯名禮盒，售價5100元

▲YSL,La bouche rouge,Gianvito Rossi,凱特王妃,嬌蘭,氣墊粉餅,唇膏,彩妝,。（圖／品牌提供）

法國精品彩妝品牌La bouche rouge與凱特王妃的愛牌鞋履Gianvito Rossi合作，把代表女性的極致性感「高跟鞋」融入到唇膏裡面，兩者都以妝點女性魅力同時支持永續奢華為目標，當然能激起更多靈感啟發，在2022年末推出限量聯名禮盒「塞納河之履」系列，令女人都為之瘋狂。

▲YSL,La bouche rouge,Gianvito Rossi,凱特王妃,嬌蘭,氣墊粉餅,唇膏,彩妝,。（圖／品牌提供）

將Gianvito Rossi經典的鞋履配色融入創作，這次La bouche rouge專門設計了兩款優雅大器的限量唇色：紅毯高跟、細跟柔粉，一抹就立刻顯色的奶油感質地，可以選擇搭配時髦銀色「銀晝月光」或是珊瑚粉色「初戀琴譜」的唇膏盒，底座更有Gianvito Rossi的經典LOGO壓印，更增添質感細節。

＃嬌蘭 24K純金絲光氣墊粉餅（胭脂紅蘭限定版），售價3140元

▲YSL,La bouche rouge,Gianvito Rossi,凱特王妃,嬌蘭,氣墊粉餅,唇膏,彩妝,。（圖／品牌提供）

提到法式Style總讓人聯想到：熱情、紅唇，嬌蘭以此揉合經典的蘭花成分萃取，推出全新限定版包裝的氣墊粉餅，璀璨嫣紅搭配金色氣墊粉餅盒邊框，上面還有專屬於蘭花花瓣的質感設計，拿在手上氣勢滿分，補妝瞬間亮眼。

▲YSL,La bouche rouge,Gianvito Rossi,凱特王妃,嬌蘭,氣墊粉餅,唇膏,彩妝,。（圖／品牌提供）

不只是包裝設計有來頭，這款單品更厲害的是妝效，半霧面、帶有些許透亮感的氣墊粉餅，擁有超強遮瑕力，不需遮瑕膏就可以輕鬆掩蓋瑕疵，同時不顯妝容厚重，重點是持妝一整天都不會浮粉、脫妝，甚至會因為出油，讓底妝更顯貼膚，越晚越美麗，非它莫屬。

關鍵字：

YSL, La bouche rouge, Gianvito Rossi, 凱特王妃, 嬌蘭, 氣墊粉餅, 唇膏, 彩妝

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