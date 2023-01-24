兔子與代表財富的蘿蔔躍上萬寶龍鋼筆　鐫刻桂樹象徵事業成功

▲萬寶龍生肖與符號系列兔年限量款512鋼筆，187,900元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

名錶、精品品牌發表豐富的兔年生肖商品各有詮釋，萬寶龍（Montblanc）推出限量512支的生肖傳說系列兔年限量鋼筆，直接將兔子最愛的白菜和蘿蔔鐫刻於Ag925純銀筆蓋上，象徵富貴，而牠身旁的桂樹代表事業成功，背景的高山則被視為強大的守護，種種美好寓意讓人心動。

▲萬寶龍生肖鋼筆的筆尖飾有精工鐫刻的兔子圖案（左），筆蓋圓環鐫刻了兔年的年份2023與之前6個兔年的年份。



萬寶龍兔年鋼筆不僅筆蓋上鐫刻的兔子圖案吸睛，每個小細節都展現設計巧思，包括筆蓋圓環上鐫刻今年兔年2023年以及之前6個兔年的年份，筆身則精雕祥雲圖案，令人驚喜的是筆尾鑲有兔年的誕生石珍珠；品牌同時推出Saffiano皮革燙金圖案兔年筆記本與紅色墨水，可搭配成套。

▲萬寶龍生肖與符號系列兔年#146筆記本（左）2,800元，兔年特別版50ml墨水1,300元。

華人珠寶品牌Qeelin也為兔年推出俏皮的兔子Bo Bo項鍊，Bo Bo是品牌最著名的貓熊形象，這回竟融合當年生肖，呈現從裝飾字母Q魔術帽探出腦袋、脖子打著領結的兔子鍊墜，有趣的是眼睛竟是熊貓眼，而鬍鬚與耳朵則為玫瑰金材質更顯出色，限量88件。

▲Qeelin兔子Bo Bo 18K白金、玫瑰金以及鑽石項鍊，328,000元。（圖／Qeelin提供）

