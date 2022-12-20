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說・流行／Jennie、歐陽娜娜都穿GIVENCHY鯊魚靴　被封長腿神器、完全不挑人

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記者王則絲／台北報導

女孩們都知道，一雙好看的長靴並不好挑選，依照每個人的腿型，適合的版型都不盡相同，不過最近時尚圈就有一雙靴子深獲女明星的喜愛，穿起來既修飾腿型、又能瞬間達到長腿效果，完全不挑人，那就是這雙來自GIVENCHY（紀梵希）的「Shark Lock鯊魚靴」。

▲GIVENCHY。（圖／翻攝自微博）

▲Jennie穿著GIVENCHY鯊魚靴演出，因而帶起風潮。（圖／翻攝自微博）

Jennie先前於演唱會上的造型裡穿上了GIVENCHY的這款「Shark Lock鯊魚靴」，因而讓同款靴子搜尋度飆高；以戲劇《蒼蘭訣》爆紅的女星虞書欣，更是一舉包下了黑、米兩色；女星歐陽娜娜則是穿上了同款的短筒款式，與膝下的長筒款式相比，別有一番個性感受。

▲GIVENCHY。（圖／翻攝自微博）

▲GIVENCHY。（圖／翻攝自微博）

▲虞書欣、歐陽娜娜也穿著GIVENCHY鯊魚靴。（圖／翻攝自微博）

GIVENCHY「Shark Lock鯊魚靴」乘載了創意總監Matthew M. Williams的創作性格，以剛硬、俐落的線條打造，外形就像是給靴子穿上了A字裙、或是褲管蓋住鞋子的模樣，從上緣一路延伸到落地的長度，上頭再掛上招牌的金屬鎖扣，前衛的設計看似難以親近，其實反而是人人都可以駕馭。

▲GIVENCHY。（圖／翻攝自微博）

▲GIVENCHY。（圖／翻攝自微博）

▲GIVENCHY鯊魚靴有不同的顏色、靴型款式。（圖／翻攝自紀梵希）

「Shark Lock鯊魚靴」採用柔軟小牛皮革製成，同時具有挺度，穿上後能立刻修飾小腿線條，不論是蘿蔔腿、肌肉腿或是O型腿，都能讓腿型瞬間變得筆直且修長，一點都不挑人，堪成「長腿神器」；短筒的長度則是大約落在小腿一半位置，穿起來同樣能一秒增高，因為它把跟高的長度都藏住了，輕鬆形成一種視覺詐欺。

▲GIVENCHY。（圖／翻攝自微博）

▲GIVENCHY。（圖／翻攝自微博）

▲GIVENCHY鯊魚靴有不同的顏色、靴型款式。（圖／翻攝自紀梵希）

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關鍵字：

說流行, GIVENCHY, 鯊魚靴, Jennie, 歐陽娜娜

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