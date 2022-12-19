佛腳來了！聖誕禮物還沒買的女孩　這一篇攻略給妳照抄

記者李薇／台北報導

聖誕節已經倒數計時，禮物準備好了嗎？還在沒頭緒要送什麼的人，佛腳來了！以下就盤點近期才加碼的厲害單品，直接衝專櫃買起來了，各個都大有來頭，拿到的人絕對都會喜歡到不行，沒有送人計劃，自己買也是搶便宜。

1.sisley 金燦奇蹟聖誕倒數月曆

這一顆拿出來，有哪個女生不尖叫！sisley在壓軸推出聖誕倒數月曆，一次24格的單品，可以說是經典保養、彩妝一次擁有，小包裝的可愛設計濃縮在每一格燙金小盒子之中，即使12月已經接近尾聲，一樣可以用奢華頂級的護膚儀式，療癒疲憊的身心。

2.倩碧 玩色花漾頰彩盤，優惠價1800元

「小花腮紅」早就是美妝界的熱銷品，幾乎每個女孩化妝台上都有一顆，還沒擁有可就太落伍！這次倩碧再度推出限量頰彩盤，花漾腮紅 #21芭蕾粉、花漾發光腮紅 #03南瓜舒芙蕾、花漾打亮盤組合，3個顏色都是非常實用的色選，送人、自用都很優。

3.L’OCCITANE 繽紛限定版彩球乳油木小屋（限量），售價650元

因為每次都會推出超多種可愛組合，讓人不禁覺得「買了L’OCCITANE才有過聖誕的感覺」，今年品牌也不例外，推出繽紛限定版彩球乳油木小屋，可以當作聖誕樹裝飾高高掛起，裡面的乳油木系列：護手霜、身體霜、牛奶皂，每一款都經典又好用。

4.Snow Fox 聖誕小旅遊組，優惠價1280元

擁有澳洲魂的保養品牌Snow Fox推出聖誕旅行組，內含超人氣巴西礦泥＆岩蘭草潔顏洗髮沐浴磚，一顆從頭洗到腳，一次還可以體驗到厲害的涼感潔顏慕絲、草本活萃護膚水、Omega修護面霜，還有非常經典的草本活萃緊緻面膜，準備外出跑趴的女孩們整套擁有起來。

5.點胭脂 台灣山櫻大福斜切美妝蛋，售價210元

可以說是台灣「美妝蛋始祖」的點胭脂，是永和三美人旗下的新美妝品牌，以製作上妝海綿的資深經驗為根本，融合台灣在地特色，研發出山櫻大福斜切美妝蛋，一上次就立刻受到好評，柔軟質地完全不輸國外大牌，一拍即可輕鬆服貼臉部，是小資女精緻妝容的首選。