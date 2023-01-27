fb ig video ETtoday search mobile

走春拜月老注意事項　別帶傘、姻緣紅線「買一次就好」

>

▲▼七夕,情人節,男女,紅線示意圖。（圖／取自pakutaso網站）

▲過年去廟裡拜拜求姻緣，求得的「紅線」其實不用綁手上！（圖／pakutaso）

編輯／借借

過年期間，許多人都會到廟宇走春，趁機為新的一年求個好運，「求姻緣」更是不少人的重點！但想要覓得一段良緣，或與另一半開花結果，如何正確拜月老，還要知道禁忌事項，如不能幫朋友求、不能帶傘等，想求新桃花這樣做！

▲▼拜拜,祈福,開工,祭祖,拈香,祭拜,祭祀,拜神,謝天,儀式,信仰。（圖／記者周宸亘攝）

▲過年期間，不少人都會到廟宇走春祭拜，而求姻緣更是許多人的重點。（圖／資料照）

坊間流行將「紅線」綁手上，紅線斷掉的那刻就是達成心願的時刻，實際上紅線隨身帶著就好，不需要綁在手腳上，綁得太緊會讓血液循環變差，對身體不好，而斷掉的紅線，其實更像壞兆頭。

求了月老還單身，別緊張，只是因為緣份未到而已！

情侶,男友,女友,分手,兩性,（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲紅線斷掉豈不是壞兆頭，求月老的紅線收在皮夾或包包內就好，若拜了月老後沒有桃花，只是緣份未到而已，別緊張。（圖／pixabay）

拜月老須知

1.生理期也能拜。
2.晚上也能拜，只要廟門打開都能拜。
3.能為家人求姻緣，但不能幫朋友求。
4.情侶一起拜，金紙、香要一人買一份，自己的姻緣自己顧。
5.未來結婚後，要用喜餅還願。
6.拜拜時穿著要端莊，不能暴露，也勿戴帽子、太陽眼鏡。
7.勿帶傘，否則求什麼都「散」。
8.拜好後喝結緣茶，勿吹茶杯，否則緣份都被你「吹」了。

▲▼拜拜,祈福,開工,祭祖,拈香,祭拜,祭祀,拜神,謝天,儀式,信仰。（圖／記者周宸亘攝）

▲記得只可以幫家人求姻緣，但朋友不行。（圖／資料照）

該怎麼拜月老

1.先到香鋪購買金紙、香一份，再買一份專門祭拜月老的供品「紅線鉛錢」。

要注意的是，紅線牽錢第一次拜才需要買，一人一生覓得一份良緣就夠，姻緣線當然也一條就好，未來去其他廟宇拜月老，也無需再購買一次紅線。

▲紅線。（圖／翻攝霞海城隍廟）

▲拜月老時，記得另外買紅線供品。（圖／翻攝霞海城隍廟官網）

2.祭品：單身的人能買半斤紅棗，紅添喜氣、「棗」日覓得良緣。穩交的人，能帶鮮花代表早日開花結果。

3.點三炷香先拜天公爐（不用插香），接著拿著香進入大殿。大殿中央為城隍爺、左邊是月老，祭拜的時候說自己姓名、地址、出生年月日，單身者能說明自己想找的對象類型，穩交的人能請月老幫忙這段感情開花結果。

4.拜好月老後，其他偏殿神明也要祭拜，重複剛剛祈求的內容，請其他眾神一起幫忙。

大甲鎮瀾宮,宗教信仰,祭祀習俗,媽祖,拜拜,廟宇。（圖／記者李毓康攝）

▲拜拜時，記得說清楚自己的名字、出生年月日、地址。（圖／資料照／記者李毓康攝）

5.拜完後，將手中三炷香插在大殿前的天公爐，並將紅線以順時鐘方向過爐，再把紅線收在皮夾或皮包內。

▲▼拜拜,行香,廟裡祈福（圖／記者林世文攝）

▲拜完後，香插在天公爐內，並將紅線以順時鐘方向過爐。（圖／資料照）

►2023年桃花運最好的3大星座！摩羯魅力大爆發，會遇到理想對象

 

關鍵字：

走春, 月老, 求姻緣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

錯過會後悔一輩子「極品情人星座Top 3 」！　冠軍貼心到容易被忽略

錯過會後悔一輩子「極品情人星座Top 3 」！　冠軍貼心到容易被忽略

5個「洗頭壞習慣」難怪頭髮掉不停！　最後一項超多人都做過

5個「洗頭壞習慣」難怪頭髮掉不停！　最後一項超多人都做過

股神巴菲特給年輕人的超中肯建議：「沒錢沒人脈時，做好這3件事」

股神巴菲特給年輕人的超中肯建議：「沒錢沒人脈時，做好這3件事」

星巴克「買一送一優惠」2步驟爽拿　3連鎖咖啡開工優惠一次看　 「薪水乖乖交給老婆」星座男Top 3！第一名懶得管錢，用實際行動寵妻 第一眼看到人臉、蛇還是蘋果？可以測出你的心機重不重 超準！第一眼看到親吻還是少女？「一張圖」看你聰明還是笨 會「公開餘額的ATM」你敢用嗎？直接顯示排行榜、存款0元也被看光 營養師曝「10大宵夜熱量」排行榜！水餃竟比鹹酥雞更驚人 日、韓女生之間吹起「袖套」旋風！明星示範穿搭、這樣穿最辣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面