新的一年讓自己好好睡　正確睡覺「一晚＝慢跑一小時」

▲睡好可以讓身體好好修補，還能有助於減肥。（圖／取自免費圖庫Pexels）

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你還想再過總是熬夜的一年嗎？如果你總覺得生活很累，對所有事物都打起不了精神，而身體似乎越來越糟，感覺沒吃什麼但超容易變胖，新的一年別再繼續下去，若你不知從何著手，不如從「好好睡覺」開始做起，其實早睡早起不只有充分精神往前衝，更重要的是能夠修補身體機能、且正確睡覺還能幫助瘦身。

▲正確睡覺＝慢跑一小時，躺著都能瘦！（圖／翻攝PAKUTASO）



日本肥胖醫學專科醫師左藤桂子在《生理時鐘睡眠瘦身書》中寫到，正確睡眠，不需劇烈運動、不用限制飲食，一個晚上分解的脂肪，等於慢跑一小時，睡對了躺著就能瘦。反之，若常常熬夜，體內激素無法自然分解脂肪，在相同的生活情況下，一年說不定會胖10公斤！

▲若是有好好睡覺，不用運動也不用特別控制飲食，一個月就能瘦下一公斤。（圖／翻攝PAKUTASO）



左藤桂子解釋這是受到「生長激素」的影響，睡眠時其中一個重要任務就是分解脂肪，生長激素在晚上8點～12點分泌最旺盛，睡不好會讓生長激素分泌量變成70％，造成脂肪囤積，但只要正確睡眠，躺著就能消耗300大卡，一個月下來可以瘦1公斤，半年最多有可能瘦5公斤。

▲熬夜會減少生長激素分泌，偏偏它是「瘦身激素」，所以睡覺影響身材甚巨。（圖／翻攝PAKUTASO）

該怎麼靠「正確睡覺」瘦身呢？左藤桂子提出以下3大原則：

1.剛睡著的「3小時」必須不能被打斷，連貫睡到底。

2.凌晨「3點」必須為睡眠狀態。

3.一天總睡眠時間為「7小時」。

左藤桂子也提醒大家注意，睡前別劇烈運動、別喝酒、別用手機或電腦，確實做到才能助眠。另外，睡前可以泡泡澡，幫助自己放鬆入睡。

▲睡前用手機會難入眠。（圖／翻攝PAKUTASO）