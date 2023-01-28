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凱特王妃2萬元高跟鞋好穿到包色　私下最愛2000元小白鞋

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▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃與老公威廉、兒女參加聖誕活動，穿Gianvito Rossi經典Gianvito 105酒紅色高跟鞋與服裝完美搭配。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

英國凱特王妃身高175公分，是標準的衣架子，身形修長的她出席公開活動，仍會踩著高跟鞋展現氣勢，她除了參加晚宴會選擇閃亮亮的水晶鞋，出席其他日間活動，清一色都是簡單大方的素面高跟鞋，且與各色服裝完美搭配，當中曝光度最高的品牌是義大利精品鞋品牌Gianvito Rossi，鞋跟10.5公分高的Gianvito 105高跟鞋好看好穿到讓她幾乎包色，伴她征戰各個公開活動。

▲▼凱特王妃 。（圖／達志影像/美聯社）

▲凱特王妃出訪美國波士頓時，穿Gianvito Rossi經典Gianvito 105黑色高跟鞋。（圖／美聯社）

▲▼ 凱特王妃 。（圖／高跟鞋）

▲Gianvito Rossi經典Gianvito 105麂皮黑色高跟鞋約23,000元。（圖／翻攝品牌官網）

Gianvito Rossi 的父親是製鞋大師Sergio Rossi，他在父親身旁工作25年後，於2006年創立同名品牌，充滿創新精神，以透明PVC物料製作的Plexi 系列便是成名作。但凱特王妃不追求過於前衛的款式，最喜愛單價約23,000元起的經典Gianvito 105高跟鞋，尤其鍾情於麂皮材質，從基本款的黑色、藍色到與聖誕紅裝完美搭配的酒紅色款全納入收藏。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃身穿咖啡色大衣搭配Gianvito Rossi長靴，與台裔的波士頓市長吳弭相談甚歡。（圖／路透社）

冬日必備的長靴，凱特也選穿棕色麂皮製的Gianvito Rossi長靴，同樣是沒有任何閃耀裝飾的單色設計，唯有在出席國宴、電影首映等盛大場合，她才會選擇綴滿閃亮水晶的bling bling高跟鞋與禮服搭配，多次穿單價近8萬元的Gianvito Rossi水晶高跟鞋亮相。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲▼ 凱特王妃 。（圖／高跟鞋）

▲凱特王妃接待南非總統拉瑪佛沙，穿著英國設計師品牌Jenny Packham白色斗篷式禮服搭配Gianvito Rossi水晶鞋約80,000元。（圖／路透社、翻攝品牌官網）

回歸家庭生活，凱特穿回最自在的小白鞋，法國運動鞋品牌 Veja、義大利品牌Superga都是她的愛牌，2022年聖誕節她與丈夫威爾斯親王威廉發出的聖誕卡，封面即是她一派休閒、踩著約2,000元Superga 2750白色帆布鞋，與兒女、老公一家五口牽著手漫步的溫馨照片，洩露日常沒有奢華名鞋，只有能自在散步的小白鞋。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃私下最愛穿Superga小白鞋，一家五口幸福洋溢。（圖／路透社）
 

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凱特王妃

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