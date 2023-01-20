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楊冪點醒迷茫的你：不要隨便嘲笑別人的疤，因為那是你沒有經歷過的傷

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▲▼盤點「楊冪金句」點醒迷茫的你。（圖／翻攝自IG）

▲楊冪內心強大，字字句句發人深省。（圖／翻攝自IG/楊冪）

編輯／Lily

人生不如意十之八九，要倒下或是繼續拚搏，最重要的是自己的意志，當你想不透的時候，不妨參考一下被大家譽為「人間清醒」女星楊冪的金句，一語點醒你的迷茫人生。

#這個世界對於心態好的人，就是大遊樂場，越刺激越好玩，對於膽小鬼那就是地獄，隨時隨地會受傷，所以你覺得自己在什麼樣的世界裡，取決於你是個什麼樣的人。

#你憑什麼要別人了解你的辛苦？我們每個人都辛苦。

#不知道該做什麼的時候，你就抓住一切可能。

#有些罪，遭一下也沒啥，我就是這樣成長起來的，失敗對我來說習以為常。

#無論現狀如何，都要盡量讓自己開心，你開心了，愛你的人才會放心，你開心了，對討厭你的人是最大的打擊。為了別人，也為了自己，每天開心一些吧！

#你腳底下有陰影，只是因為你在面對著太陽，你看著太陽，所以你就不要管你身後那些影子。

#不要隨便嘲笑別人的疤，因為那是你沒有經歷過的傷。

#合則來，不合則散。人生本就沒有不散的宴席，用讓自己更舒服的方式過生活，有什麼錯？

#踏實做好自己該做的，然後等待著被命運賞識，或是被宿命埋沒，別計較太多，會快樂的。

#別遇到困難就躺下、倒下了，還是要努力站起來打敗它啊！

#有時候心裡的結打不打得開，原來關鍵在自己，也就是那麼一瞬間的事情，就踏出了原來的世界。

關鍵字：

人間清醒, 金句, 楊冪, 正面

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