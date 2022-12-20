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營養師曝薑「4個健康好處」，天冷吃薑讓你天冷自帶暖爐

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▲▼營養師曝薑「4個健康好處」。（圖／Unsplash）

▲薑對人體健康好處多。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導　

氣溫驟降，不少人會「以薑入菜」驅走寒意，營養師高敏敏分享，不同薑齡的薑，功效大不同，像是涼拌會用嫩薑，炒菜會用生薑，像是老薑的薑辣素含量高，能幫助帶動身體代謝循環，養成燃燒體質，同時她也盤點吃薑好處，一起來吃薑來度過寒冬吧！

#嫩薑

營養師高敏敏分享，這時候的薑還未成熟，吃起來的口感也最溫和，纖維較少，口感脆，所以經常用於涼拌、醃漬等開胃小吃用。建議在天氣潮濕時食用，可以排濕、發汗、消除浮腫。

▲▼營養師曝薑「4個健康好處」。（圖／Unsplash）

#生薑

口感比較辛溫略熱、吃起來口感有點粉粉的，比起嫩薑，辣度較高。生薑經常用來爆香或煮成甜湯用，有助促進血液循環，建議可以搭配寒涼的食物享用。

▲▼營養師曝薑「4個健康好處」。（圖／Unsplash）

#老薑

咬不爛的薑就屬於老薑，外皮呈土灰色，看起來偏乾皺、薑肉開始纖維化，正所謂薑還是老的辣，老薑的辣度很高，跟薑辣素含量高有關係。像最近天氣變冷，就很適合驅寒，手腳冰冷朋友更可以來點薑料理，養成燃燒體質。

#薑母

老薑不採收留到隔年稱之為薑母，一般薑齡3年以上的薑母最好，薑母的味道也最為辛辣，如果你是體質虛寒的人，就很適合用薑母來煮湯、做薑麻油。營養師高敏敏提到，薑母中的薑烯酚、 薑油酮、 薑油醇等成分都是最高的。

▲▼營養師曝薑「4個健康好處」。（圖／Unsplash）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

此外，吃對薑對健康好處多多，營養師也列出以下4大好處：

#使身體暖活

薑含有薑辣素，可以促進血液循環，像是天冷就很適合來碗蛤蜊薑湯、熱薑茶。

#助消化

刺激肝臟分泌膽汁 幫助消化、改善腸胃不適。

#抗發炎

預防和改善發炎引起的關節疼痛。

#促進代謝

薑烯酚能幫助新陳代謝 ，也能讓身體暖呼呼。

關鍵字：

, 營養師, 營養, 發熱, 燃燒

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