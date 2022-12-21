fb ig video ETtoday search mobile

營養師曝「冬天減肥更有效」3關鍵！　泡澡、泡腳真的有用

>

▲▼ 營養師曝「冬天減肥更有效」3關鍵。（圖／翻攝unsplsah,IG）

▲營養師表示冬天其實是減脂黃金期。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、IG@babebani

寒冷的冬季，讓人時不時就想吃火鍋、吃些高熱量的食物，食慾也變得更旺盛，一不小心就發胖，只好自暴自棄想說等到春天再減肥。但PMC百醫生技營養師鄭秀卿指出，研究顯示，其實寒冷的冬季是減脂黃金期！她就建議可把握冬季運動基礎代謝率較高的絕佳時機，搭配充足睡眠、對的營養攝取，把握好這3點關鍵，就能讓瘦身有事半功倍的效果。

＃冬天更要運動

冬季的基礎代謝率比夏季高5%，這就是為什麼冬季運動的雕塑效果更好。

▲▼ 營養師曝「冬天減肥更有效」3關鍵。（圖／翻攝unsplsah,IG）

＃挑對食物

冬季身體裡的血清素會下降，讓人想吃東西，適時補充鎂元素能提升血清素，像是沒有調味的堅果、黑巧克力都很適合；也可多吃富含維生素B的紅肉、綠葉蔬菜、奶製品、全穀類食物也有幫助，像是深受健身族喜愛的紅花籽油CLA也很適合，可提高代謝幫助肌肉生成，從體質下手。

▲▼ 營養師曝「冬天減肥更有效」3關鍵。（圖／翻攝unsplsah,IG）

＃維持良好的生活型態

養成良好生活習慣，不要熬夜，更別節食，以免壓抑瘦素分泌；同時要注意保暖，研究顯示，冬季人體體溫每上升1°C，代謝率就會提高12%，多喝溫熱水、泡腳、泡澡保持身體暖和就是正解。

▲▼ 營養師曝「冬天減肥更有效」3關鍵。（圖／翻攝unsplsah,IG）

鄭秀卿更補充說明，想要輕鬆瘦、不容易發胖的關鍵就在「基礎代謝率」，而在國際上許多研究都顯示，紅花籽油中含有共軛亞麻油酸CLA，CLA可以減少體內脂肪，並保留肌肉組織在身體中的比重，因此在歐美非常盛行，特別受到健身族關注與追捧。

鄭秀卿也說明，CLA是亞麻油酸的共軛異構物，屬於天然、對人體有益的不飽和脂肪酸，由於人體無法自行合成CLA，只能另外攝取，而目前CLA含量最高的食用植物油就是紅花籽油。想減肥又很忙碌的人，就很推薦可以攝取紅花籽CLA，補充共軛亞麻油酸CLA。

►用了「168斷食法」卻沒瘦？營養師曝5大原因：太晚進食也NG

►減肥不能吃甜點？營養師教「吃甜不發胖」3秘訣：學會食物代換

►營養師大推4種「營養冠軍水果」　抗氧養膚還能幫助護眼

關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 減重, 冬天, 冬季, 基礎代謝率, 提升代謝, 秘訣, 方法, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

梅西老婆不戴千萬珠寶放閃　靠老公甜擁制霸大嫂團

梅西老婆不戴千萬珠寶放閃　靠老公甜擁制霸大嫂團

《星期三》珍娜奧特嘉「薄紗裝」尺度全開　前衛金屬腰封勾迷人曲線

《星期三》珍娜奧特嘉「薄紗裝」尺度全開　前衛金屬腰封勾迷人曲線

專家傳授「染後持色3秘訣」，謹記先燙後染、染後一周是關鍵

專家傳授「染後持色3秘訣」，謹記先燙後染、染後一周是關鍵

「愛上很簡單，放手卻很難」星座Top 3 ！　第一名意外癡情難以想像 宋智孝緊身亮片裙超「腰瘦」！　與金鐘國紅毯對看「小互動」甜甜的 姆巴佩私下竟是「潮鞋控」！　Nike Dunk、AJ1狂收超多配色 養成極簡生活的5個好習慣！電子產品也該定時清理，省錢又省力 李詠嫻分享歲末「送禮3訣竅」！　一站式購物、實用款避免踩雷 營養師曝「冬天減肥更有效」3關鍵！　泡澡、泡腳真的有用 小S二女兒Lily新身分曝光！「穿運動套裝擺拍」大秀逆天時尚基因

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面