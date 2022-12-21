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「愛上很簡單，放手卻很難」星座Top 3 ！　第一名意外癡情難以想像

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▲星座 。（圖／翻攝自IG＠jtbcdrama）

▲以下3星座「愛上很簡單，忘記很難」 。（示意圖／翻攝自IG＠jtbcdrama）

記者鮑璿安／ 台北報導

感情的事情不是人人都能夠輕易參透的，有時候怎麼努力都無法愛上，但又可能在一瞬間喜歡上後，就再也放不下對方了，以下3星座就是「愛上很簡單，忘記很難」，一起看看誰上榜了！

Top 3 牡羊座

牡羊座是比較衝動的類型，他們容易因為外表就對對方有好感，完全是外貌協會的一員。然而牡羊看似不成熟的性格下，其實一旦喜歡上了就會付出到底，而且是無所求的，牡羊心甘情願對另一半好，就像不希望自己的感情落空，會一直投入更多的期待，好像拼命給自己圓滿的結局，的確是癡情星座。

Top 2 天秤座

天秤座就像是一個一直期待愛情的人，可能是因為有人填補了他們內心的空缺，所以在不知不覺之間就喜歡上對方，這種簡單和怦然是天秤也從未料到的，然而他們也形容不出愛情的模樣，卻願意為了愛情去改變。即便到頭來這段感情變質了，天秤也還是放不下，在心中留著他們最美好的樣子。

Top 1 摩羯座

摩羯座看似隱藏著自己的內心，好像對什麼事情都無感，其實是很深情的星座，恰好他們連展開一段感情的速度都很快，秉持著高效率辦事態度，喜歡就直接開口，沒什麼好拖拖拉拉的。摩羯認定對方，就會真正用心經營這一段感情，果真是愛情長跑的最佳人選，而且怎麼都不會放手了。

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關鍵字：

星座, 運勢, 牡羊座, 摩羯座, 天秤座

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