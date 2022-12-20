梅西老婆不戴千萬珠寶放閃　靠老公甜擁制霸大嫂團

▲梅西率阿根廷奪下睽違36年的世界盃足球賽冠軍，將老婆安托內雅擁入懷中，甜蜜極了。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／台北報導

本屆世界盃足球賽大嫂女友團中，最風光的一位就是阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）老婆安托內雅（Antonela Roccuzzo），她不靠耀眼珠寶或名牌行頭吸睛，而是梅西在帶領阿根廷奪下睽違36年世足冠軍獎盃後，將她甜擁入懷並為她拍攝高舉大力神盃照片的甜蜜舉動閃瞎全場，她身上高辨識度亮眼配件只有Apple Watch，以及摩納哥首飾品牌APM Monaco約7,600元的小熊耳環。

▲安托內雅沒戴璀璨華麗珠寶，而是戴深受小資女喜愛的APM Monaco紫色VALENTIN YUMMY BEAR小熊耳環，7,600元。

▲安托內雅穿紫色短版愛迪達上衣搭配丹寧破褲，背香奈兒紫色口蓋包。（圖／路透社）

有別於葡萄牙球星C羅的女友喬治娜（Georgina Rodriguez）一身貴氣戴著千萬珠寶、名錶到場邊觀賽，梅西的老婆安托內雅顯得低調許多，她於世足賽期間總是穿著紫色短版愛迪達製的阿根廷隊球衣，搭配丹寧褲、紫色香奈兒（CHANEL）小型口蓋包，一派休閒運動風到場邊替老公加油，為呼應紫色造型，她特別戴上身受小資女喜愛的APM Monaco VALENTIN YUMMY BEAR小熊耳環，洩露她喜愛繽紛多彩的童趣設計。

▲安托內雅於世足賽期間坐在老公梅西腿上放閃，她背著香奈兒米色小包。（圖／翻攝antonelaroccuzzo）





▲安托內雅也斜背香奈兒亮眼的綠色包。（圖／翻攝antonelaroccuzzo）

安托內雅日常的穿搭也不如喬治娜浮誇，經常穿著美國瑜珈服品牌Alo Yog運動裝，而包款也不追求珍稀材質的特殊款，除了世足賽期間背的紫色款香奈兒小型口蓋包，她還收藏米色與綠色款式，都是方便她斜背的設計，她另外擁有愛馬仕（Hermès）黑色凱莉包，是她出席正式場合的完美配件。

▲安托內雅與老公梅西都保持完美身材。（圖／翻攝antonelaroccuzzo）





▲安托內雅經常穿著美國瑜珈服品牌Alo Yog運動裝。





▲C羅女友喬治娜看世足賽一身貴氣，千萬珠寶上身並拎香奈兒經典口蓋包。（圖／翻攝georginagio IG）



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