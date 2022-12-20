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姆巴佩私下竟是「潮鞋控」！　Nike Dunk、AJ1狂收超多配色

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記者王則絲／綜合報導　圖／IG@k.mbappe

2022卡達世界盃足球賽圓滿落幕，最終由阿根廷奪下冠軍，雖然法國隊挑戰二連霸失敗，但當家前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）精彩的表現依然獲得響亮掌聲、圈粉無數，讓他在足球場外的生活也備受關注，而姆巴佩在私底下其實是個「潮鞋控」，擁有各種夯鞋，堪稱足球界鞋頭一哥，以下一起來看看姆巴佩有哪些爆款收藏。

姆巴佩今年年僅24歲，運動場外私下的他，也和年輕大男孩們一樣熱愛時尚潮流，不僅身為瑞士名錶HUBLOT大使，還是DIOR的寵兒，雖然有許多精品加持，但從他的私服穿搭中會發現，他最熱愛的還是Nike球鞋。

Nike Dunk

Nike Dunk系列鞋款可說是姆巴佩私下收藏球鞋的大宗，除了基本配色之外，他也擁有一些特殊配色的款式，出鏡率非常高。

▲姆巴佩球鞋收藏。（圖／翻攝自IG）

▲姆巴佩球鞋收藏。（圖／翻攝自IG）

Nike Air Jordan

Nike AJ1系列是姆巴佩的心頭好，他所擁有顏色款式已經多到數不清了，包括經典百搭灰白、拼接配色⋯⋯。

▲姆巴佩球鞋收藏。（圖／翻攝自IG）

▲姆巴佩球鞋收藏。（圖／翻攝自IG）

sacai X Nike聯名

sacai X Nike的聯名鞋款每每都搶到翻，然而身為資深Nike迷的姆巴佩當然要入手了，像是當時超級紅的LDV Waffle 和Vaporwaffle，他都有。

▲姆巴佩球鞋收藏。（圖／翻攝自IG）

▲姆巴佩球鞋收藏。（圖／翻攝自IG）

Nike Air Force

最經典百搭的Air Force，是日常無須多想、隨穿隨搭都有型的穿搭好幫手，全白、全黑款式不只姆巴佩很愛，也是許多民眾的愛。

▲姆巴佩球鞋收藏。（圖／翻攝自IG）

▲姆巴佩球鞋收藏。（圖／翻攝自IG）

關鍵字：

姆巴佩, 法國, 鞋頭, 潮鞋控, Mbappé

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