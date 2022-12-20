《星期三》珍娜奧特嘉「薄紗裝」尺度全開　前衛金屬腰封勾迷人曲線

記者王則絲／台北報導

Netflix黑色喜劇影集《星期三》（Wednesday）當中擔任女主角「星期三」的20歲女星珍娜奧特嘉（Jenna Ortega），隨著串流平台上的超高收視跟著爆紅，為延伸劇中角色性格，最近珍娜奧特嘉現身公開場合幾乎都以黑色系的造型為主，日前她登上《吉米A咖秀》（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon），全身透視的黑色薄紗裝讓內搭與安全褲都看光光，尺度全開，腰間前衛的金屬腰封則勾出迷人身段。

▲珍娜奧特嘉於節目上亮相新髮型。（圖／翻攝自IG）



珍娜奧特嘉日前於脫口秀節目《吉米A咖秀》上，亮相了她的新髮型，原先一頭長髮、在劇中常編成兩條乖巧的粗辮子，成為她的招牌造型，不過這回珍娜奧特嘉剪了高層次的蓬鬆短髮，外翹髮絲顯得率性不羈，帶有些龐克的態度；珍娜奧特嘉身上則是穿著Dolce & Gabbana的黑色薄紗連衣裙，內搭的胸衣、安全褲全被看光光，同時，白色領片與袖口的點綴、黑色領帶，則呼應到學生的角色，腰間的金屬腰封份量感超足，以前衛態度中和過分的性感，造型兼顧養眼尺度與細節。

▲珍娜奧特嘉穿著Dion Lee蕾絲裙。（圖／達志影像）



像這樣暗黑、華麗哥德風格的裝扮，珍娜奧特嘉不是第一次嘗試，先前她在前往《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live）時被街拍鏡頭捕捉，她穿著Dion Lee的蕾絲裙裝，透出腰際並開衩至骨盆位置，相當性感；珍娜奧特嘉身為時尚圈的寵兒，上回於VALENTINO的活動上，她也選擇了一襲全身透視的黑色蕾絲裙，連裡頭的三角褲都顯現，散發高級性感韻味。

▲珍娜奧特嘉穿著VALENTINO蕾絲裙。（圖／達志影像）