台日強強聯手！GOOPiMADE聯名WILDTHINGS　豪華陣容歷代模特兒全請來

實習記者蔡孟廷／綜合報導

以戶外機能+山系風格走紅的台灣品牌GOOPiMADE，近日宣布與日本頂尖戶外品牌WILDTHINGS推出聯名系列「The WILD GENERATION」，形象照陣容超豪華，請到歷年來所有的模特兒，跟各位一同回顧品牌六年來的旅程，也是作為年末獻給每位粉絲的最高傑作。

▲GOOPiMADE與日本頂尖戶外品牌WILDTHINGS推出最新聯名系列。（圖／翻攝自IG@goopi.co）



WILDTHINGS作為日本戶外品牌的頂點，實力絕非虛傳，品牌創立的核心宗旨便是「Light is Right」，將機能面料輕薄保暖的特點發揮到最大，品牌由美國兩位登山家在1981年所創立，誕生的目的是為了因應各種極地探險、高峰攀登這類的危險場合，能夠在極端氣候下保持體溫，同時也不會因為厚重阻礙行動。

因為對於面料研發與運用之高超，甚至一度成為美國軍方的御用品牌之一，而後被日本收購，將美國頂尖材質結合東瀛街頭時尚，讓WILDTHINGS成為日本潮流界的一座大山。

此次與GOOPiMADE的聯名，罕見的採取全系列發售的形式，即使在秋冬也能夠買到春夏款，一次就能買足一年所需，還一口氣推出多項單品，包括：Logo T、拉鍊戰術褲、派克大衣等。讓每一個喜歡GOOPiMADE和WILDTHINGS的粉絲都能找到自己心愛的單品，設計師用熱愛時裝的心，減少機能材質所帶給人的無機、冰冷感，也把台灣街頭時尚推到更高點，更讓世界所看見。

▲GOOPiMADE與日本頂尖戶外品牌WILDTHINGS推出最新聯名系列。（圖／翻攝自FB@孤僻君株式會社 -Goopi.co）



此系列已於12月20日在GOOPi.co官網搶先上架，隨即全品項銷售一空，12月24日WILDTHINGS全球實體店鋪與網店也將陸續登場，想購買的粉絲務必別錯過。

Moncler Maya 70 Collaborations

說到聯名，絕對不能忘了Moncler每年的Genius系列，品牌不只將羽絨衣工藝做到無人可及，還廣攬知名設計師，像是：Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli、暗黑大帝Rick Owens、菲董Pharrell Williams......等等，在品牌最標製性的Maya羽絨衣上，發揮自己的創意，讓他們盡情的揮灑靈感，而今年剛好遇到Moncler 70週年，連續7周與7位不同的設計師聯名，更將品牌的藝術性推到高峰。