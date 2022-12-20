雅典錶古董船鐘重生誘藏家　身價上看百萬元

▲雅典錶於寶鴻堂鐘表台北旗艦店展出古董航海天文鐘與複雜功能錶款。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

曾是多國海軍指定航海天文台鐘供應商的雅典錶（Ulysse Nardin），與海洋緊密相扣，近年更以保護海洋為己任，致力減少塑膠汙染與鯊魚保育，品牌同時不忘初衷，從拍賣會購回古董航海天文鐘，經過修復與整理賦予第二生命，今於寶鴻堂鐘表台北旗艦店即展出一款1939年製的古董航海天文鐘，讓台灣收藏家有機會鑑賞與珍藏。

▲雅典錶1939年製的航海天文台鐘經過整理修復，可再進行銷售，1,289,700元。（圖／記者陳雅韻攝）





▲雅典船鐘右上方為上鍊鑰匙，右下金色裝置為萬象儀鎖定裝置，左下四孔為電力輔佐系統目前無法使用。



18世紀時航海天文台鐘是船舶上的一種導航儀器，航海家藉由此工具進行天文導航，根據時間來精準測算經度。雅典錶從拍場購回並重新修復的1939年製航海鐘，機芯配備桶狀游絲與寶塔輪動力輸出系統，具時、分、小秒與動力儲存顯示，配備的原裝木箱右上方放置上鍊與調時鑰匙，右下方金色裝置為萬向儀鎖定裝置，左側四孔則是當年電力輔佐系統，目前無法使用，定價上百萬元。

▲雅典錶Mega Yacht 領航艦腕錶以船艦螺旋槳為靈感打造陀飛輪框架，限量發行30 只，11,360,000元。（圖／雅典錶提供，以下同）

▲雅典錶航海系列領航者月相腕錶（左）707,500元，航海系列領航者大明火琺瑯陀飛輪腕錶1,239,800元。

除了再現古董作，雅典錶當代錶款設計也與海洋主題相連，旗下航海系列領航者月相錶、陀飛輪錶與兩地時間錶都彰顯海洋元素，更令人驚豔的是身價破千萬元的Mega Yacht 領航艦腕錶，巧妙將豪華遊艇的精髓濃縮其中，陀飛輪框架竟是螺旋槳造型，12時位置起錨機上利用船錨通過升降顯示動能，同時呈現月相與潮汐指示，搭配藍色琺瑯面盤象徵在海上破浪前行，限量30只。

▲Bell & Ross與法國保育海洋的Tara Ocean Foundation基金會建立合作夥伴關係。（圖／Bell & Ross，以下同）

▲Tara Ocean Foundation所屬Tara號的船員將全面佩戴Bell & Ross Diver腕錶出任務。



Bell & Ross近日也與海洋緊密連結，攜手法國保育海洋的Tara Ocean Foundation基金會建立合作夥伴關係，支持 Tara號帆船上14位肩負起海上實驗室功能的團隊，他們歷年來總航程近50萬公里，足跡遍及56個國家的250個中途站，最近一次海洋微生物研究航程長達2年，未來他們將佩戴Bell & Ross的Diver系列潛水錶出任務，作為他們最精準可靠的裝備。

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