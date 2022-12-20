「保養專家」柳燕教4按摩手法　迅速瘦臉、下垂肌膚立刻拉提

記者李薇／台北報導

保養想要事半功倍，選擇的單品、手法都是至關重要的關鍵，只要用對好的手法，能夠幫助有效成分更好吸收，同時也能做到拉提、瘦臉的效果，尤其是手邊沒有按摩儀器的時候，雙手就是最棒的工具，保養專家柳燕就分享，每天都可以做的超簡單護膚手法，只要3分鐘時間，迅速就可以創造完美狀態，晚上、妝前都可以做。

1.先用化妝水全臉均勻塗抹，整個臉頰使用螺旋往上的按摩方式，讓化妝水均勻吸收，眼周部分可以從太陽穴沿著眼下到眼頭，接著再從眼頭順著眉毛下緣到太陽穴。

2.接著，在容易顯老的法令紋部分，使用虎口食指側緣稍微深壓3次，接著用手掌心下半部分，針對蘋果肌下方，稍微用力往上提拉，做到全面抵抗下垂，最後，再以彈鋼琴手勢，舒緩一下肌膚彈力。

3.全臉均勻塗抹乳霜，再次運用雙手虎口的位置，包覆整個臉頰，從法令紋部分往太陽穴上方大面積提拉，接著，拇指再從下巴位置，沿著下顎同時往上推開，要稍微出一點力道滑動。

4.最後，使用雙手的自然溫度，將全臉包覆，緩慢按壓再拿起，可以安撫整個肌膚，同時加速保養成分吸收。

【最佳水霜CP】

＃ORBIS u 芯生悠賦活化妝水＆芯生悠修護水凝乳

受到疫情影響，肌膚容易變得躁動不安，ORBIS u這系列專為過激的肌膚設計，只要簡單幾個步驟，就可以迅速安撫，而且此系列自發售以來就拿下各大日本美妝大賞，達到90冠的完美佳績，累積銷售超過1325萬瓶，這次再度進行全面更新。

其中，最受歡迎的化妝水與水凝乳，在成分上都做了新的升級，添加MC-賦活悠因子、DF-泛醇，可以維持「肌礎電力」，提升根本潤澤機能，對於穩定膚況的效果特別好，只要肌膚上軌道，乾燥、細紋、彈力下降等問題都能跟著改善。

＃朵茉麗蔻 保濕液＆乳霜20

來自日本熊本的朵茉麗蔻，主張為老化肌膚提供最佳解答，其中，最具知名度的乳霜20，不僅是日本第一支添加膠原蛋白的修護乳霜，今年更是迎來48歲生日，也是目前最新的第20代單品，隨著科技跟研究發現，不斷進化的成分，能夠帶給肌膚更全面的抗老能量。

＃Kiehl’s 金盞花植物精華化妝水＆冰河醣蛋白保濕霜

來自紐約的保養潮牌Kiehl’s深受很多年輕女孩喜歡，針對冬季保養，當然要備齊最經典的金盞花植物精華化妝水、冰河醣蛋白保濕霜，前者清爽、好吸收的質地，單擦、濕敷通通都行，接著可以再使用冰河醣蛋白保濕霜，封存所有保濕能量，具有滋潤度卻一點都不黏膩的質地，當然能增加美肌效果。