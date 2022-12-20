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李詠嫻分享歲末「送禮3訣竅」！　一站式購物、實用款避免踩雷

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記者鮑璿安／台北報導

年底節慶無論是來場交換禮物或是單純犒賞自己，都是充滿儀式感的表現，台灣婚紗教母林莉所創立的Linli Boutique 也宣告成立一站式精品選品旗艦館，特別請到女星李詠嫻為大家分享「送禮3原則」，下列禮物清單可以參考起來了！

▲▼聖誕節選品 。（圖／取自李詠嫻臉書、品牌提供）

▲李詠嫻傳授聖誕節選禮物準則 。（圖／取自李詠嫻臉書）

李詠嫻認為，送禮講求預算性、實用性以及意義，尤其是不要為了面子送超過預算的禮物，她認為太貴重的禮物反而造成對方的負擔。另外，實用的禮物較不會踩雷，也能融入對方的生活，這點可以多觀察對方的IG。而禮物象徵的意義，則是考驗送禮者的品味與細心程度，「看到對方感動得說不出話的表情，是很大的成就感。」

▲▼聖誕節選品 。（圖／取自李詠嫻臉書、品牌提供）

▲▼聖誕節選品 。（圖／取自李詠嫻臉書、品牌提供）

▲台灣品牌David’s Angel 古典玫瑰紗網刺繡蕾絲桌墊Rhea；義大利最古老的第一名瓷品牌Ginori 。（圖／取自李詠嫻臉書、品牌提供）

LinLi Boutique 旗艦館選品特別引進台灣在地品牌David's Angel，相信時尚迷不陌生，因為連英國凱特王妃大婚時的白紗也是選用該品牌的蕾絲。另也提供高級手工訂製禮服品牌「Isabel Sanchis」，主打大尺碼客群US2～US20範圍，一站式購物相當便利，品項多元。

同場加映

▲▼聖誕節選品 。（圖／取自李詠嫻臉書、品牌提供）

▲▼聖誕節選品 。（圖／取自李詠嫻臉書、品牌提供）

▲ARTIFACTS 本季獨家選入Drôle de Monsieur節日限定膠囊系列 ，圖二為經典棒球帽。（圖／品牌提供）

此外，複合式精品店ARTIFACTS 本季獨家選入Drôle de Monsieur節日限定膠囊系列，以 Drôle de Monsieur 獨有的復古運動風格重新詮釋冬季必備的節日服裝。將標誌性的紅、綠配色巧妙注入經典單品，提供日常的拼接開襟衫、燈芯絨長袖襯衫、印花長袖大學衫、印花短袖上衣等，另也有初剪羊毛毛帽與經典棒球帽，讓整體造型更有節慶氛圍。

關鍵字：

聖誕節, 李詠嫻, 禮物, Linli Boutique

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