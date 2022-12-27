ASICS聯名鞋成超夯搶手貨！水原希子同款怪得可愛　串珠花朵滿滿少女心

實習記者蔡孟廷／綜合報導

近年來運動品牌與獨立設計師或明星的聯名越來越常見，除了Nike與Comme des Garçons、Jean Paul Gaultier、Travis Scott等等的聯名，Adidas先前也與美國饒舌歌手肯爺（Kanye West，已更名為Ye）帶來一系列產品，吸引一眾粉絲和品牌死忠支持者進行搶購，而現在連亞瑟士（ASICS）也加入這個戰場，成為後起之秀。

比起男裝，ASICS更傾向與女裝合作，從近期最熱門由水原希子拍攝形象照的Kiko Kostadinov X Hysteric Glamour三方聯名球鞋，還有與丹麥少女品牌Cecilie Bahnsen結合手工穿珠與花朵的限量鞋款，也有與中國新銳設計師SHUSHU/TONG一同結合品牌皮鞋經典元素碰撞出球鞋的全新風貌。

ASICS X Kiko Kostadinov X Hysteric Glamour

由水原希子擔綱形象照的女主角，ASICS X KK x HG的世紀聯名登場便在網路上掀起一陣旋風，除了Y2K風格的髮型與單品之外，最受人注目的就是水原希子腳上的藍黑色三方聯名球鞋。

▲水原希子演繹Kiko Kostadinov X Hysteric Glamour聯名系列。（圖／翻攝自IG@laura_deanna_fanning）



官方IG日前先上傳了銀粉配色就引起討論，殊不知第二款藍黑配色更造成瘋狂，彷彿凝膠的鞋底，獨特的綁帶形式，以及鞋舌上巨大的ASICS Logo，都讓這款新鞋未上市就造成轟動，上市後的轉賣價格更是翻漲2~3倍。





Cecilie Bahnsen



在Cecilie Bahnsen 2023春夏秀場之中，推出了一系列與ASICS聯名，僅僅限量50雙，還沒上架就引起粉絲的瘋狂敲碗，全手工的串珠與花朵等等精緻的工藝，品牌專屬的布樣、貼花一一都出現在腳上。

開賣當天的搶購人潮，還一度導致網站癱瘓，因此近期再釋出販售，將秀上的款式進行延伸，配上2023秀款洋裝的全新布料，銀白配色展現北歐優雅溫柔的少女風格，喜歡的粉絲千萬不要再錯過。

SHUSHU/TONG

SHUSHU/TONG在2022秋冬秀場，以「玫瑰灰燼」為題，結合夏娃偷食禁果的故事，創造出充滿衝突的神聖感。而且除了與小眾飾品「YVMIN尤目」的固定聯名，更是首次挑戰與運動品牌ASICS聯名，將浪漫與陰柔融合機能，一改球鞋的形象。

將充滿少女氣息的立體大蝴蝶結加入在球鞋中，而ASICS與SHUSHU/TONG的聯名鞋款──GEL-MJ，更是以名字與品牌最經典的瑪莉珍鞋款呼應，讓每個熱愛SHUSHU/TONG的人除了皮鞋以外有更多選擇。