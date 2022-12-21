試・開箱／斷貨預警！YSL、GA明年1月又出新唇彩　跨年完手刀去搶了

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

口罩逐步解禁，被封存兩年的雙唇也該要回歸了吧！以下就盤點多款厲害的唇彩系列，包括：YSL、GIORGIO ARMANI、嬌蘭等奢華品牌，通通都有推出厲害的新款式或是新色，想一秒找回女神氣勢，就靠它們了！

＃YSL 奢華緞面釉惑唇膏，售價1550元

提到唇彩，YSL總讓女孩們瘋狂，2023年，品牌再度發表全新質地的奢華緞面釉惑唇膏，一貫的黑金色包裝設計，在腰間綴以立體LOGO，拿在手上立刻氣勢就有。一抹顯色飽和的色彩，可以輕易遮蓋住暗沉雙唇，絲滑奶油質地，直接上妝也能有奢華感受，帶有些微光澤的偏霧面質地，能展現完美唇妝效果，總共11色選，從自然玫瑰色調到火辣豔紅都有，可以滿足各種需求的女孩。

＃GIORGIO ARMANI 奢華絲緞訂製唇膏，售價1450元





總是熱賣缺貨的奢華絲緞訂製唇膏，在推出12色之後，針對2023年再度推出全新6色，其中，韓妞掃貨的2色，更是官網限定獨賣，沒有唇刷也可以輕鬆上妝的水滴唇膏設計，薄薄一層就可以帶出鮮明色澤，因為添加了雙重精油成分，乾唇人也能夠輕鬆打造出完美妝容，經典緞面妝感，低調卻又能展現出細緻光澤，打造精品級妝感選它就對。

＃嬌蘭 紅寶之吻高訂唇膏系列 胭脂紅蘭限定版，售價1250元

以高級訂製唇膏為靈魂的嬌蘭再度推出胭脂紅蘭限定版，這次總共有3種不同的質地，包括：光澤、紅絲絨（霧面）、金燦絲絨（細緻珠光），3款也都是從未出現過的顏色，彩妝總監Violette運用品牌與蘭花長達20年的緣分為靈感，全新的紅色調、橘紅色跟莓果色，不僅顏色扎實、飽滿，更厲害的是彩殼也以紅色蘭花花瓣獨特的花紋設計，展現出極致高貴的優雅。