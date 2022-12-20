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羅志祥近3000萬粉紅錶搶到手　絕配LV新裝藏不住喜悅之情

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▲▼羅志祥 。（圖／翻攝IG）

▲羅志祥戴LV 17,900毛帽、穿157,000元LV牛仔外套，搭RICHARD MILLE要價約29,790,000元粉紅錶。（圖／翻攝showlo IG）

記者陳雅韻／台北報導

羅志祥（小豬）是演藝圈有名的愛錶人士，收藏上億元的夯錶，近日在IG寫下「我兄弟說過一句話我很喜歡，做人你真我更真，你假我轉身」，分享人生金句所附上的圖是他穿全套LV（Louis Vuitton，路易威登）新裝與瑞士名錶RICHARD MILLE今年發表的2979萬元粉紅陀飛輪錶，引來「玖壹壹」團長春風留言：「為什麼又是最新的？」他則以「嘻嘻」二字回應，藏不住喜悅之情。

▲▼RICHARD MILLE 。（圖／公關照）▲▼RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 38-02 Bubba Watson陀飛輪腕錶限量50只，透明錶背可欣賞RM38-02手動上鍊機芯，約2979萬。（圖／RICHARD MILLE提供，以下同）

讓羅志祥顯露欣喜心情，全因此款RICHARD MILLE腕錶實在不容易搶，全球僅限量50只，是品牌與高爾夫球名將Bubba Watson共同開發的第3款陀飛輪機芯、亦是第4款以Bubba名字命名的錶款RM 38-02 BUBBA WATSON陀飛輪腕錶，錶殼由粉色和白色Quartz TPT®石英纖維以及Carbon TPT®碳纖維材質製成，連機芯結構也以粉紅色裝飾，因為粉紅色是他的幸運色。

▲▼RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE與美國高爾夫球名將Bubba Watson合作打造抗震性絕佳的RM 38-02 Bubba Watson陀飛輪腕錶。

由於是替頂尖高爾夫球選手打造，RM 38-02 BUBBA WATSON陀飛輪腕錶必須能承受受急停和劇烈加速所帶來的壓力，RICHARD MILLE成功克服挑戰，實踐品牌摯友Bubba Watson渴望擁有一只粉紅錶的夢想，獨特設計被羅志祥納入收藏，戴上粉紅錶搭配LV定價157,000元的破舊風格工作服牛仔外套與17,900元的Ahead Beanie白色毛帽，演繹冬日時尚。

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關鍵字：

羅志祥, LV, Louis Vuitton, 路易威登, RICHARD MILLE

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