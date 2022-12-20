5顆鹹湯圓就等於一碗白飯熱量！營養師教你湯圓「這樣吃」不發胖

▲湯圓聰明吃，能滿足口腹之慾又怕帶來負擔。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

冬至即將到來，營養師余朱青分享，長輩總說吃了冬至湯圓就大一歲，吃湯圓是一種傳統，也承載著對將來的期待與長輩的祝福，但隨著大家健康意識的抬頭，吃湯圓同時又擔心造成身體負擔，營養師教你聰明吃湯圓，保證不發胖。

#鹹湯圓直接當成正餐吃最恰當

好吃的鹹湯圓要先用豬油爆香紅蔥頭、蝦米、豬肉絲、香菇絲等食材後，再加入高湯和湯圓一起烹煮，香氣逼人，相對的熱量也很高，營養師余朱青建議愛吃鹹湯圓的朋友，不妨把它當成一餐正餐來食用。

烹調時以少量橄欖油來代替豬油，若是使用鮮肉鹹湯圓，在湯料中就不要再添加豬肉絲，若打算放紅白小湯圓，則還是可以放些豬肉絲當成這餐的蛋白質來源。湯頭則可捨棄熱量較高的高湯，採用清水來烹煮，透過香菇、紅蔥酥來調味依然可以鮮香味美，或是加點鮮蝦、花枝等海鮮，不僅可幫湯頭提味，也能攝取到優質的蛋白質。

她提醒5顆鮮肉湯圓的熱量幾乎就等同一碗白飯，另外可以多添加茼蒿等蔬菜，還能確保攝取足夠的纖維質，也可增加飽足感。

#甜湯圓可當成下午茶點心來解饞

余朱青分享，熱量更高的甜湯圓，最好別當成宵夜來食用，因糯米製成的湯圓不易消化，太晚吃容易影響睡眠，所以甜湯圓最好的食用時間是當成下午茶點心。

包餡的甜湯圓，油脂與糖量都不低，光一顆的熱量就可能破了70大卡，因此想吃包餡甜湯圓的朋友，最好直接水煮後單純吃就好，若是再搭配紅豆湯或花生湯，熱量與糖分的攝取絕對會超標，若是真的很想搭配一起吃，那麼建議兩三個人分食一碗剛剛好。

而紅白小湯圓，雖然20顆的熱量約60大卡而已，看起來不高，但若搭配紅豆湯和花生湯一起食用，糖分與熱量還是很容易超標，所以不妨改用單純的糖水來搭配，糖水中還可以添加薑汁、龍眼乾或紅棗等來增添風味，吃起來也更健康。

▲營養師教你吃湯圓不發胖。（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）