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貝佐斯10點前不工作　早上「不做事」反而效率更高

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▲▼Jeff Bezos,貝佐斯,亞馬遜,Amazon。（圖／路透社）

▲亞馬遜董事長貝佐斯工作前會安排留白的時間。（圖／路透社、unsplash）

編輯／借借

在快速變遷的今日，準確的策略相當重要，未能讓自己的頭腦清楚思考，被疲憊的身體拖累是不行的，亞馬遜董事長貝佐斯（Jeff Bezos）在交棒之前，能想見他一日被大量工作與會議佔據時間，但他在自己的著作《Invent and Wander》中卻分享，在工作時，上午10點前的行程是「空白的」，職場專家分析這段不工作的時間，其實有3種好處。

貝佐斯表示他很早睡覺，也很早起床，早上起床後會讀報紙、喝咖啡，也會跟孩子們一起吃早餐，這段時間對他來說很重要，所以每天的第一個會議會設定在早上10點之後。對日進萬金的他而言，啥都不做的時光有助於他調整接下來之後的環節，絕對不是毫無價值的事。

▲喝茶,綠茶,放鬆,溫暖。（圖／unsplash）

劃出界線
就長遠來看，區分工作與生活的界線是必要的，而且界定工作時間，反而更能有效率的完成事項，如果總是把兩者混在一起，只會覺得生活裡一直在工作，對於情緒、心情跟時間管理都不是什麼好事。

但確實我們無法預測工作中會有什麼樣的狀況，那也可以反過來，界定「生活的時間」，像貝佐斯就是上午10點前不工作，每個人都可以在每天或是每週，選出一段私人的時間，在這段期間不收電子郵件、簡訊或任何工作訊息，你會發現喘口氣是相當舒適的，也能重新找回生活熱情。

▲▼居家,度假,生活,創意,放鬆。（圖／取自免費圖庫pexels）

心情更加寬鬆
貝佐斯每天有一段留白的時間，或多或少都能讓心情感到有點餘裕，並真實的能掌握生命中最重要的事，陪伴家人、讓自己開心，許多人都容易迷失在工作的漩渦裡，尤其越成功、收入越豐厚的人更是如此，或只顧著完成交辦任務、總感覺無法喘口氣的人，都需要一段空白來緩和情緒。

▲▼居家,度假,生活,創意,放鬆。（圖／取自免費圖庫pexels）

做出更好的決策
人的大腦能力很強，善於連結不同的資訊，做出決策，但大腦不是機器，它是需要休息的，太長時間的緊繃或是資訊提供，只會讓腦內越來越混亂，貝佐斯曾表示「一天做了3個很好的決策就已經夠了，因為我希望那些都是質量很高的決策。」他也相當重視自己的睡眠時間，會盡量睡滿8小時。

所以不做事的時間並非浪費光陰，在緊繃的生活下反而是讓自己冷靜、活化思緒的好習慣，效率不但更高，最重要的是有助於更好的思考，決定更準確的決策，反而省下更多時間。

▲放鬆,自在,旅行,輕鬆,疲勞。（圖／unsplash）

關鍵字：

職場, 生活, 金句, 成長, 心靈, 工作, 效率, 提升效率

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